Im Stadtgebiet Schlüsselfeld konnte der Biomüll am 19. Oktober nicht planmäßig abgeholt werden. Grund dafür war ein defektes Fahrzeug.

Betroffen sind Haushalte in den Stadtteilen "Heuchelheim", "Hohn am Berg" sowie weite Teile von "Aschbach". Das berichtet das Landratsamt Bamberg.

Schlüsselfeld: Biotonnen-Abholung wird nachgeholt

Die Abholung der Biotonnen wird am Samstag, dem 23. Oktober, nachgeholt. Alle betroffenen Haushalte werden gebeten, den Müll entweder an der Straße stehenzulassen oder bis spätestens 6 Uhr morgens am Straßenrand zu platzieren. In der Zwischenzeit dürfen die Tonnen selbstverständlich weiter befüllt werden.

"Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft unter den Rufnummern 0951/85-708 bzw. 85-706 sehr gerne zur Verfügung", teilt das Landratsamt mit.