Die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes sperrt an der Anschlussstelle Bamberg-Ost der A73 in Fahrtrichtung Nürnberg ab Montag, den 14. November 2022, ca. 6 Uhr bis Freitag, den 18. November 2022, um ca. 19 Uhr die Ausfahrtsrampe von der A73 in Richtung Bamberg.

Von Samstag, den 19. November 2022, ab ca. 6 Uhr bis Freitag, den 25. November 2022, um ca. 19 Uhr ist dann die Einfahrtsrampe zur A73 in Fahrtrichtung Nürnberg nicht mehr befahrbar.

Auf- und Ausfahrten an der A73 gesperrt - Fahrbahndecke wird erneuert

Die Sperrungen sind notwendig, damit im Zuge der Sanierungsarbeiten an der A73 auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Memmelsdorf und Bamberg-Süd auch die Fahrbahndecken der A73 im unmittelbaren Bereich der Ein- und Ausfahrtsrampen an der Anschlussstelle Bamberg-Ost erneuert werden können.

Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Memmelsdorf. Sämtliche Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)