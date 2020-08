Keine Sandkerwa in Bamberg: Gibt es eine "Wilde Kerwa" wie 2017? Das sagen Stadt und Polizei

Zahlreiche Fans wollten den Ausfall offenbar nicht hinnehmen und feierten im August 2017 kurzerhand eine "Wilde Sandkerwa" in der Sandstraße. Befürchtet die Polizei durch den coronabedingten Ausfall der Sandkerwa 2020 ähnliche Szenen?

Vor drei Jahren gab es freilich keine Pandemie, dennoch werden wahrscheinlich auch am kommenden Wochenende einige Menschen den Weg in die Bamberger Innenstadt finden. Die Bamberger Polizei ist deshalb für das "Sandkerwa"-Wochenende gut aufgestellt.

"Stehbier-Verbot" und verstärkte Kontrollen der Polizei

Starke und der zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) weisen laut einer Mitteilung darauf hin, dass auch eine "Sandkerwa light" wegen der momentanen Corona-Auflagen nicht stattfinden kann. "Uns ist bewusst, dass die Bambergerinnen und Bamberger ihre Sandkerwa vermissen", räumten Starke und Glüsenkamp ein. Sie bitten die Bürger daher, sich die Gründe hinter der Absage bewusst zu machen. "Oberstes Ziel ist nach wie vor, das Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten. Bitte strömen Sie deshalb in den kommenden Tagen nicht ins Sandgebiet", appellieren die Bürgermeister.

Unabhängig von der Corona-Pandemie gibt es in Bamberg bereits seit dem Jahr 1972 eine "Sondernutzungssatzung", die besagt, dass der Verzehr von Alkohol in bestimmten Bereichen, besonders bei einem längeren Aufenthalt, eine unerlaubte Sondernutzung darstellen könnte. Das sogenannte "Stehbier-Verbot" gibt es in Bamberg also schon lange. Der Genuss von Alkohol in der Sandstraße oder auf der Unteren Brücke wurde jedoch lange Zeit geduldet.

Inzwischen gilt seit einigen Wochen eine Allgemeinverfügung, die es Wirten untersagt, an Tagen vor Feiertagen und am Wochenende im Sandgebiet nach 20 Uhr Alkohol außerhalb konzessionierter Freischankflächen zu verkaufen. Während der "Sandkerwa" gilt die Allgemeinverfügung allerdings von Donnerstag (20.08.) bis Montag (24.08.). Auch wenn dieses Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken eine "Wilde Kerwa" bereits im Vorfeld eindämmen könnte, werden Kontrollen der Polizei nicht ausbleiben.

Befürchtet die Polizei eine "Wilde Kerwa"?

"Wir gehen davon aus, dass die Wirte und Besucher der Stadt Bamberg vernünftig sind", sagt Polizeisprecher Jens Fischer im Gespräch mit inFranken.de, "dennoch werden wir verstärkte Kontrollen durchführen, so wie an den vergangenen Wochenenden auch." Vor allem im Bereich der Sandstraße, die ja als Bambergs Partymeile gilt, sowie der Unteren Brücke werden die Beamten besonders präsent sein. Unterstützt wird die Bamberger Polizei dabei von der Breitschaftspolizei.

Eine "Wilde Kerwa" wie vor drei Jahren befürchten die Polizeibeamten laut Jens Fischer nicht. Das würde für die Wirte und Gastronomen "echt teuer", wenn sie gegen das Außer-Haus-Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken verstießen, betont Fischer.

An die Vernunft der Besucher und Wirte zu appellieren ist zwar richtig und wichtig, allerdings bleibt es nicht immer dabei. Wie Jens Fischer erzählt, seien die Menschen in den vergangenen zwar gut mit der Pandemie umgegangen, bei wiederholten Verstößen und besonders uneinsichtigen Besuchern mussten die Beamten durchaus einschreiten.

In der Regel werde versucht, die betreffenden Personen zunächst mündlich zu belehren und auf deren Einsicht zu setzen, sagt Fischer. Das klappte in den vergangenen Wochen auch meist sehr gut. Doch es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, bei denen die Polizei drastischer einschreiten muss. Es folgen dann zum Teil Anzeigen mit entsprechenden Bußgeldern, Platzverweise, das Sicherstellen der Getränke und im schlimmsten Fall eine Gewahrsamnahme durch die Beamten.

Der Bürgerverein Sand wird am Wochenende trotzdem feiern: Am Sonntag findet im kleinen Kreis ein Gottesdienst statt, danach wollen die Vereinsmitglieder noch gemütlich beisammen sitzen.