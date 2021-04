Roth vor 1 Stunde

Arbeitsunfall

Schwerer Arbeitsunfall im Kreis Bamberg: Arbeiter stürzt sechs Meter tief in Silo

Im Landkreis Bamberg hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. In Roth bei Zapfendorf ist ein Arbeiter offenbar aus sechs Metern Höhe in ein Silo gestürzt. Dabei zog er sich schwerer Verletzungen zu.