Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Dienstag (14. September 2021) in einer Rechtskurve bei Heiligenstadt im Kreis Bamberg die Kontrolle über seinen Wagen verloren und schleuderte in den linken Straßengraben. Dort überschlug sich das Auto mehrmals, bis es etwa 50 Meter weiter in einem Feld total beschädigt liegen blieb.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Mittwoch (15. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, wurde der junge Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Zuvor mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr den 19-Jährigen aus dem Auto befreien. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.