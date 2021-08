Restaurants Bamberg: Kulinarisch hat die fränkische Stadt viel zu bieten

Kulinarisch hat die fränkische Stadt viel zu bieten Salino, Cocoon, Eckerts und Co.: Welches ist dein Lieblings-Restaurant in Bamberg?

Welches ist dein Lieblings-Restaurant in Bamberg? Google Trend-Analyse: Wir verraten dir, welche 10 Restaurants in Bamberg laut der Suchmaschine am beliebtesten sind

Bamberg ist bekannt für traditionell fränkische Speisen und feinste Brauereien. Aber das ist längst nicht alles, was die oberfränkische Stadt kulinarisch zu bieten hat. Egal, was du am liebsten isst, in den Restaurants in Bamberg findest du eine bunte Auswahl an Speisen aus allen möglichen Ländern. Ob zartes Gyros, knusprige Steinofen-Pizza, feinstes Sushi oder das gute alte "Schäuferla": Hier verraten wir dir, welche Bamberger Restaurants bei der Internet-Suchmaschine Google aktuell am häufigsten gesucht werden.

1. Salino Bamberg: Knusprige Steinofen-Pizza - wie frisch aus Italien

Die Pizzeria Salino Bamberg ist ein italienisches Restaurant, das original Steinofen-Pizza serviert. "Die beste Pizza in Bamberg", heißt es unter anderem in den Google Bewertungen. Hier kommt das Bamberger Restaurant auf stolze 4,5 Sterne bei über 2000 Bewertungen.

Den Name "Salino" trägt das Restaurant zu Ehren eines kleinen Fischerdörfchens in Italien, aus dem die Eigentümer-Familie stammte. Heute kennt die Pizzeria Salino in Bamberg wirklich jeder.

Genieße in der Pizzeria Salino Bamberg echte Pizza-Klassiker und ausgefallene Spezialitäten des Hauses - und überzeug dich selbst, ob die hervorragenden Rezensionen stimmen.

2. Cocoon Bamberg: Feinste asiatische Küche und modernes Ambiente

Das Cocoon Bamberg bietet feinstes Sushi und leckere asiatische Küche im modernsten Ambiente. Ohne Reservierung bekommst du in diesem beliebten Restaurant in Bamberg selten einen freien Platz. Egal, ob du dich vegan oder vegetarisch ernährst oder ob du Fleisch und Fisch frisch vom Grill gerne magst: Im Cocoon Bamberg bekommt jeder sein asiatisches Lieblingsgericht.

Vor allem Sushi-Fans kommen laut Google Bewertungen im Cocoon Bamberg auf ihre Kosten: "Bestes Sushi, das ich je gegessen habe", heißt es hier unter anderem.

Freunde der asiatischen Küche sollten dem Bamberger Restaurant Cocoon also definitiv einen Besuch abstatten. Nicht umsonst belegt das Lokal auf der Google-Liste der Restaurants Bamberg den zweiten Platz.

3. Henrii Bamberg: Gutes Essen und feine Weine - mitten im Fluss

Das Restaurant Henrii Bamberg ist eine schicke Tagesbar mit Vinothek und das sozusagen mitten in der Regnitz. Sitzt man als Gast auf der Terrasse des Lokals, trinkt und isst man nämlich direkt im Wasser - an der Unteren Mühlbrücke. Einen wunderschönen Blick auf die Bamberger Altstadt und das alte Rathaus gibt es obendrauf.

Neben der Mittags- und Abendkarte gibt es im Bamberger Restaurant auch immer neue Wochenkarten mit leckeren Gerichten. Außerdem: Das Henrii gewann im November 2020 den ersten Platz bei der Kabel-1-Show "Mein Lokal, Dein Lokal" und wurde dabei unter anderem von Sternekoch Christian Lohse bewertet. Der Restaurantführer "Der große Guide" hat dem Henrii im vergangenen Jahr außerdem zwei Hauben verliehen.

Wenn du in Bamberg bist und leckeres Essen inklusive tollen Ausblick genießen willst, dann ist das HENRII Bamberg vielleicht genau deine Anlaufstelle.

4. Burgerheart Bamberg: Burger und BBQ-Grill mitten in der Innenstadt

Das Burgerheart in Bamberg in der Nähe zum Grünen Markt und der Regnitz bietet laut einigen Google Bewertungen "die besten Burger der Stadt". Und die kann man in dem Bamberger Restaurant innen oder auf der Terrasse in einem wunderschönen Innenhof genießen.

Besonders beliebt bei Gästen: Die hausgemachten Limonaden. Das Burgerheart Bamberg bietet alle Speisen auch als Take Away für Zuhause an. Deutschlandweit gibt es neben dem Bamberger Restaurant noch 16 weitere Burgerheart-Filialen. Nicht nur Fleischliebhaber kommen bei den Burgern aus 100% deutschem Rind auf ihre Kosten, für Veganer und Vegetarier bietet das Restaurant in Bamberg auch zahlreiche fleischlose Alternativen an.

Du bist ein Fan von Gegrilltem und sagst nicht nein zu einem guten Burger? Bei Burgerheart Bamberg sind die Gäste laut Google in den allermeisten Fällen mehr als zufrieden.

5. Bootshaus Bamberg: Wunderschöner Biergarten, direkt an der Regnitz

Unter den Einheimischen ist das Boothaus Bamberg vor allem für den wunderschönen Biergarten und die Lage direkt an der Regnitz bekannt. Aber auch Touristen dürfte das Bamberger Restaurant ein Begriff sein. Spätestens seitdem das Bootshaus Bamberg den zweiten Platz bei "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel Eins - hinter dem HENRII Bamberg - belegt hat.

In malerischer Atmosphäre kann man hier im Biergarten das hauseigene Bier der Betreiber genießen und sich durch die wechselnden Tagesgerichte schlemmen. Auch als Location für größere Feiern oder als Catering-Anbieter ist das Bootshaus Bamberg bekannt und beliebt.

Mit durchschnittlich 4,2 Sternen bei Google kommt das Bootshaus sehr gut weg: "Gutes Essen, nettes Personal, wunderschöne Atmosphäre" - die meisten Gäste sind sich hier einig.

6. Das Eckerts Bamberg: Essen wie auf einem Schiff - mit Blick auf den Hainpark

Wie ein Schiff ankert das Traditions-Wirtshaus Das Eckerts Bamberg direkt in der Regnitz. Auf der Brückenterrasse genießt man als Gast den Blick über den Fluss auf den Hainpark und kann in gemütlicher Atmosphäre frühstücken, brunchen, mittagessen oder entspannt dinieren. Aber nicht nur das: Als Tourist kannst du im Eckerts Bamberg auch übernachten. Das Hotel Nepomuk ist direkt im Haus und gehört zum Eckerts Bamberg dazu.

Die Atmosphäre im Lokal beschreiben Gäste als eine Mischung aus traditionell fränkisch und modern. Mit 4,5 Sternen können sich die Google Rezensionen sehen lassen.

"Ausgesprochen gutes fränkisches Essen", heißt es unter anderem. Wer ein traditionelles Wirtshaus in Bamberg mit modernem Flair sucht, ist im Eckerts Bamberg gut aufgehoben.

7. Brasserie Bamberg: Heimisch traditionell und kreativ - Sportsbar mit fränkischer Küche

Seit 1989 gibt es die Brasserie Bamberg unterhalb des Doms mit ihren leckeren traditionell fränkischen Speisen. Die regionalen Gerichte bereitet das Lokal nach "überlieferten Rezepten" zu. Wer also Wert auf echte Traditionsküche legt, ist hier gut aufgehoben. Wer es moderner mag, der kann das Bamberger Restaurant einfach am Burger Donnerstag besuchen.

Zur Brasserie Bamberg im Herzen der Altstadt gehört auch ein gemütlicher Biertgarten. Die Gäste sind laut Google Bewertungen mehr als zufrieden. 4,2 Sterne gibt es im Durchschnitt - und das bei knapp 1000 Bewertungen.

Wer mitten in der Innenstadt traditionell fränkisch essen möchte, wird in der Brasserie Bamberg das ein oder andere Schmankerl aus der Region finden.

8. Efendi Bamberg: Türkische Spezialitäten am Wilhelmsplatz

Wer Gegrilltes mag ist im Efendi Bamberg genau richtig. Hier bekommst du leckere türkische Spezialitäten. Aber nicht nur als Fleischliebhaber wirst du hier satt: Veganer und Vegetarier werden hier unter anderem mit feinem Hummus und Falafel versorgt. Die Speisen sind traditionell türkisch gewürzt und werden auf Wunsch mit türkischem Tee serviert.

Bei Google dürfen sich die Betreiber über 4,5 Sterne im Durchschnitt freuen. Die Rezensionen sind durchweg gut. Gäste schwärmen von leckerem Essen und sehr kurzen Wartezeiten.

Du bist Fan der traditionellen türkischen Küche? Dann mach doch auf deiner Tour durch Bamberg beim Efendi Halt und überzeug dich selbst davon, ob die Google Rezensionen stimmen oder nicht.

9. "Der kleine Grieche" in Bamberg: Authentisch griechische Küche

Lust auf knuspriges Gyros, zartes Souvflaki oder saftige Kalamari? Laut Google Rezensionen bekommst du genau das im Restaurant "Der kleine Grieche" Bamberg. Der Name des Bamberger Restaurants kommt nicht von ungefähr, "Der kleine Grieche" ist wirklich ein kleines Lokal, aber dafür besonders gemütlich.

Bei den Google Bewertungen kann das Bamberger Restaurant mit stolzen 4,8 Sternen glänzen. Die Gäste sind begeistert von der authentischen Atmosphäre und den leckeren griechischen Speisen.

Liebhaber der griechischen Küche finden das Lokal direkt in der Bamberger Innenstadt. Tipp: Vorher reservieren! Die Plätze sind begrenzt.

10. Brudermühle Bamberg: Hotel und Restaurant mit Tradition

Das Hotel und Restaurant Brudermühle Bamberg ist ein waschechtes Traditionslokal in der Stadt. Geschichtlichen Aufzeichnungen zufolge wurde die Brudermühle erstmals 1314 urkundlich erwähnt.

Je nach Jahreszeit bietet das Bamberger Restaurant saisonale Köstlichkeiten auf seiner Speisekarte an. Neben einer üppigen Auswahl an Frühstücksgerichten, Mittag- und Abendessen, gibt es auch eine große Weinkarte. Wer traditionell fränkisch Essen möchte, der wird hier auf der Karte auf jeden Fall fündig. Idyllisch liegt die Brudermühle Bamberg direkt an der Regnitz. So lässt sich beim Essen und Trinken ein wunderschöner Ausblick genießen.

