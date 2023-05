Was ist Pferdecoaching mit Lena Klepke?

Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden in Rattelsdorf

Warum gerade Pferde besonders effektiv beim Coaching sind

Bei dem Begriff "Pferdecoaching" entsteht schnell das Bild von Pferden, die trainiert werden. Tatsächlich ist es bei Lena Klepke und ihrem Coaching-Programm anders. Hier dienen die Pferde als "Co-Coach" und benötigen selbst kein Training. Ähnlich wie im Reitsport werden die Klienten mit einem Pferd in den Parcours geschickt, der jedoch nur vom Boden aus absolviert wird. Das Coaching an sich gibt es nicht nur im Sport, sondern auch immer häufiger mit einem therapeutischen Ziel. Ein mögliches Ziel bei einem Coaching ist die Hilfe zur Entscheidungsfindung in ratlosen Situationen. So eine Unterstützung bietet Lena Klepke auch mit ihrem pferdegestützten Coaching in Rattelsdorf im Landkreis Bamberg an.

Was ist pferdeorientiertes Coaching?

Bei dem Pferdecoaching von Lena Klepke ist es fast so ähnlich wie im Reitsport. Auch hier bestreitet der Teilnehmer mit dem Pferd einen kleinen Parcours, nur wird dieser nicht auf, sondern neben dem Pferd absolviert. Dabei geht es um keinerlei Leistungsdruck oder Wettbewerb, sondern darum, die Probleme des Teilnehmers zu erkennen. "Es geht bei mir um Persönlichkeitsentwicklung, Führungsqualitäten, das Wahrnehmen von Grenzen, aber auch die Selbst- und Fremdwahrnehmung", erklärt Klepke. Ihre Coachingkurse sind für Gruppen, aber auch für Einzelpersonen konzipiert.

"Pferdegestütztes Coaching basiert auf der Interaktion zwischen Pferd und der eigenen Persönlichkeit des Menschen. Das Coaching setzt sich zusammen aus Einheiten mit dem Pferd und psychologisch fundierten Methoden und ist ressourcenorientiert wie auch nachhaltig aufgebaut." So beschreibt sie online ihr Coachingangebot.

Lena Klepke hilft in ihren Kursen Menschen mit Blockaden, aber auch psychischen Erkrankungen ihre Probleme sichtbar zu machen. "Jeder kann zu mir kommen. Dabei muss man kein Reiter sein", erklärt Klepke. Denn ihre Übungen finden nicht auf dem Pferd statt. „Man sollte lediglich keine Angst vor den Tieren haben!“

So verläuft ein Coaching mit Lena Klepke

Bei einem Einzelcoaching beginnt die Zusammenarbeit mit einem telefonischen Vorgespräch. Dabei wird ein Ziel formuliert. Anhand von Beispielsituationen werden die Probleme herausgearbeitet. Auf der Basis dieses Gesprächs erstellt der Coach auf den Klienten abgestimmte Übungen. An dem Kurstag lernen die Teilnehmer oder die Gruppe erstmal das Tier kennen und entwickeln ein Gespür für die Situation. Dann darf der Teilnehmer mit dem Tier den Parkour absolvieren. Die Übungen werden dabei per Videokamera festgehalten. In der Form eines Nachgesprächs wird über die Übungen reflektiert, erklärt Klepke.

Bei dem Coaching, das Lena Klepke anbietet, geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Dabei fokussiert die 24-Jährige sich auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Klienten. Aber auch Menschen, die Probleme haben, Grenzen zu setzen oder ihre Führungsqualitäten ausbauen wollen, möchte sie mit ihren Kursen helfen. Das Coaching arbeitet noch lange nach.

Aber auch die Dynamik und die Führungsqualität des Einzelnen in Gruppen coacht die Rattelsdorferin mit ihren Gruppenkursen. Dabei gibt nicht nur der Coach, sondern auch die Gruppe untereinander sich gegenseitig Feedback. Und genau auf den Rückmeldungen basieren die Kurse. Die Teilnehmer passieren unter anderem zusammen mit dem Pferd einen Parcours.

Pferde - der Spiegel psychischer Probleme

Die Tiere haben in erster Linie eine beruhigende Wirkung auf die Teilnehmer. Sie senken den Puls und führen dazu, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Aber auch das sensible Wesen der Tiere ist bei dem Coaching ein Vorteil. Die Pferde gelten als Fluchttiere, daher reagieren sie unmittelbar und sensibel auf ihre Umwelt, erklärt die Pädagogin. Besonders die Gefühle der Kursteilnehmer nehmen die Tiere stark wahr und geben so "direktes Feedback", das durch ihr Verhalten und durch die Trainerin erkennbar wird. Die Reaktion und die Interaktion zwischen Tier und Klient wird bei dem Abschlussgespräch und der Reflexion besprochen.

Die Mutter von Lena Klepke arbeiten ebenfalls mit Pferden. So wuchs sie mit den Tieren auf und arbeitete schon vor ihrem Studium als therapeutische Reitlehrerin. Während ihres Pädagogikstudiums spezialisierte sie sich auf das Feld der Erwachsenenbildung. Über einen Zufall lernte sie das Institut für Pferdecoaching von Prof. Kathrin Schütz kennen. Dort ließ sie sich dann endgültig zum Pferdecoach ausbilden. "Mir ist es sehr wichtig, dass unsere Methoden durch Studien belegt sind", erklärt sie.

