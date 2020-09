Quarantäne statt Unterricht

Wenn bei einem Schler die Krankheit Covid-19 besttigt wird, geht an Bayerns Schulen alles ganz schnell. Die gesamte Klasse wird fr vierzehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen, die Schler mssen in Quarantne . So erst wieder am Wochenende an der Staatlichen Realschule in Ebrach (Landkreis Bamberg ). Dort mssen seit gestern 39 Schler zuhause bleiben. "Eineinhalb Klassen, weil die erkrankte Person ber den Religionsunterricht auch noch Kontakt zum Teil einer anderen Klasse hatte", berichtet Stefan Fackelmann, Konrektor der Realschule.