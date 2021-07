Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Sonntag, 25.07.2021

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Eine Anzeige wegen Diebstahl erwartet einen 81-jähriger Bamberger. Ein Zeuge hatte die Polizei am Samstagmittag verständigt, dass der Mann von einem abgestellten Fahrrad einen Reifenmantel abmontierte. Der Eigentümer des Rades, es handelt sich um ein Herrenrad der Marke Pegasus, möge sich mit der Polizei unter Tel. 0951/9129-210 in Verbindung setzen. Das Fahrrad war in der Schildstraße abgestellt gewesen.

Sachbeschädigungen

Bamberg. Insgesamt 22 Autos wurden am Samstag, gegen 23 Uhr, am Heidelsteig angegangen. Unbekannte Täter klappten an den geparkten Pkws die Außenspiegel ab und zerkratzten teilweise die Lackierungen. Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 zu melden.

Bamberg. Ein in der Luitpoldstraße abgestellter Roller wurde am Sonntag, gegen 4 Uhr, umgeworfen. Der Täter, ein junger Mann, wurde von einem Zeugen bei der Sachbeschädigung beobachtet. Eine Absuche nach dem Mann verlief aber negativ.

Sonstiges

Bamberg. Zwei angetrunkene E-Scooterfahrer wurden am Sonntag, gegen 1 Uhr im Bereich der Zeppelinstraße angehalten. Die beiden Bamberger waren zusammen unterwegs gewesen, bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Bei den beiden Männern wurden Blutentnahmen durchgeführt.

Bamberg. Mit einer Bierflasche wurde am Sonntag, gegen 03 Uhr, ein 19-jähriger in der Innenstadt angegriffen. Der Geschädigte konnte den Schlag ausweichen, der Täter flüchtete. Eine Fahndung verlief negativ, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom Sonntag, 25.07.2021

Verkehrsunfälle

SCHLÜSSELFELD. Am Ortsausgang Elsendorf kam in der Samstagnacht ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Hierbei durchbrach das Fahrzeug das dortige Brückengeländer und flog in den Straßengraben. Ein weiterer Fahrzeuginsasse flüchtete laut Zeugen blutend zu Fuß, noch bevor die Polizei eintraf. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ob der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wird derzeit noch ermittelt. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Brücke musste vorerst durch die Feuerwehr gesperrt werden, bis diese begutachtet werden kann.

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID / FRIESEN. Am Samstagmorgen wurde der Polizei Bamberg-Land mitgeteilt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Maschendrahtzaun beschädigte. Der Zaun wurde hierbei abgerissen und verbogen. Der Unfall soll sich bereits am Freitagabend ereignet haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers muss es sich um ein größeres Fabrikat handeln.

BISCHBERG / TÜTSCHENGEREUTH. Bereits am Freitag entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt von einer Unfallstelle. Wie der Polizei Bamberg-Land mitgeteilt wurde, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Regenrinne, welche sich auf einer Höhe von über 4 Metern befindet. Daher kommt als Verursacherfahrzeug ein Lkw oder Bus in Frage kommt. Der Schaden beträgt etwa 400,- Euro.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

STRULLENDORF / WERNSDORF. Unerlaubt vom Unfallort entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer, nachdem er in der Amlingstadter Straße ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug beschädigte. Obwohl am Fahrzeug ein Schaden von 2000 Euro entstand, kam der Verursacher seiner Unfallmeldepflicht nicht nach.

Zeugen der Unfallflucht, die sich zwischen Freitag 14 Uhr und Samstag 13:30 Uhr ereignete, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

