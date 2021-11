Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 21.11.2021

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Freitagnachmittag stellte eine 23jährige Frau ihr weißes Winora Damenrad in der Brennerstraße versperrt an einem Baum ab. Als sie es am Samstagmorgen gegen 9 Uhr wieder an sich nehmen wollte stellte sie fest, dass das Rad gestohlen wurde. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Bamberg-Stadt entgegen.

BAMBERG. Bereits am Freitagvormittag hatten sich in einem Out-Door-Fachgeschäft am Laubanger zwei bis dato unbekannte Frauen aufgehalten. Die Frauen stahlen im Zeitraum von ca. 5 Minuten zwei Jacken der Marke Northface im Wert von rund 500 Euro. Der Geschädigte beschrieb die Diebinnen wie folgt:

1 Person: Ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, westeuropäisches Aussehen, glatte, schulterlange Haare,

2 Person: ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, west / osteuropäisches Aussehen, dunkelblonde, gewellte, schulterlange Haare.

Hinweise zu den beschriebenen Damen nimmt die Polizei Bamberg - Stadt entgegen.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Samstagnacht hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 21 bis 23:30 Uhr einen Pkw rundum durch Kratzer im Lack beschädigt. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Straße Galgenfuhr geparkt abgestellt.

BAMBERG. Samstagnacht gegen ca. 23:30 Uhr teilte eine Anwohnerin der Trimbergstraße mit, dass sie lautes Krachen von der Straße her hören konnte und dieses mit einem Mann mit Winterjacke mit neongelber, reflektierender Oberfläche (ähnlich einer Warnweste) in Verbindung brachte. Die Polizeistreife konnte vor Ort keine Beschädigungen an Fahrzeugen oder Einrichtungen feststellen. Der bis dato unbekannte Mann ist weiter in Richtung Gönnerstraße / Marienplatz gegangen. Zeugen bzw. mögliche Geschädigte mögen sich bei der Polizei Bamberg - Stadt melden.

Sonstiges

Am Samstagabend verhielt sich ein 24jähriger Mann im Bereich der Gereuthstraße verdächtigt als er eine Streife der Polizei Bamberg erkannte. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei ihm ein Joint aufgefunden, der beschlagnahmt wurde.

Betrunken auf E-Scooter

BAMBERG. Gegen ca. 2 Uhr wurde ein 22jähriger Mann auf einem E-Scooter am Bahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen und wird nach dem Straßenverkehrsgesetz angezeigt. Fast zeitgleich wurde ebenfalls ein E-Scooter-Fahrer in der Zollnerstraße ebenfalls kontrolliert. Dieser, ebenfalls 22jährige, war jedoch mit 0,8 Promille auf dem Scooter unterwegs und wurde ebenfalls nach dem Straßenverkehrsgesetz angezeigt.

Bekifft mit Fahrzeugen unterwegs

BAMBERG. Am Samstagabend wurde im Bamberger Süden ein 35jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum des Fahrers. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde auch Rauschgift bei dem Fahrer aufgefunden. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

BAMBERG. Gegen 02.30 Uhr wurde ein 44jähriger Mann auf einem Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem Verkehrsteilnehmer wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hindeuteten, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 21.11.2021

Zigarettenautomaten aufgebrochen

HIRSCHAID. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20.00 h bis 01.15 h, einen in der Straße Am Main-Donau-Kanal angebrachten Zigarettenautomaten auf. Ob Bargeld oder Zigaretten entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Hinweise erbitte die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.

Betrunken mit Pkw gefahren

HALLSTADT. Auf Grund einer Verkehrsordnungswidrigkeit wurde eine 39jährige Audi-Fahrerin am späten Samstagabend in der Straße Seebachmarter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die 39jährge Frau stark nach alkoholischen Getränken roch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet, die anschließend in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

BURGEBRACH. Am Samstagnachmittag wurde ein 59jähriger Opel-Fahrer in der Bamberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier mussten die Polizeibeamten Geruch nach alkoholischen Getränken feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Weiterfahrt wurde folglich unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt auch hier.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 20.11.2021

Diebstahlsdelikte

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Freitagnachmittag wurde ein 22-jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt dabei beobachtet, wie er mit einer Jacke und einer Jeans die Umkleidekabine betrat. Nach Verlassen der Kabine, zwischenzeitlich trug er die Sachen am Körper, ging er zur Kasse und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Kleidungsstücke zu bezahlen. Er wurde angehalten und muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Der Beuteschaden betrug um die 60 Euro.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. In der Zeit von Donnerstag, 07.30 Uhr, bis Freitag, 08.00 Uhr, wurde von einem unbekannten Täter in der Heinrich-Manz-Straße ein schwarz-weißes Trekkingrad der Marke Hercules mit einem festmontierten Fahrradkorb entwendet. Das Rad war versperrt und wurde mitsamt Zahlenschloss gestohlen. Täterhinweise werden unter der Rufnummer 0951/9129210 erbeten.

BAMBERG. Am Freitagabend kam eine 39-jährige Frau zur Polizei in Bamberg und meldete ihr Fahrrad gestohlen. Dieses stand, mit einem Zahlenschloss gesichert, in der Tocklergasse. Sie hatte das Rad gegen 19.40 Uhr dort abgestellt, eine Viertelstunde später war es mitsamt dem Schloss weg. Eine Zeugin hatte zwei junge Männer beobachtet, die sich auffällig am Haus herumtrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nr. 0951/9129210.

Sonstiges

Ausnüchterung aufgrund Eigengefährdung

BAMBERG. Bereits am frühen Freitagnachmittag musste ein 52-jähriger Mann in Gewahrsam genommen werden, weil Anwohner in Gaustadt die Polizei verständigten, da sie sich um den Mann Sorgen machten. Er torkelte volltrunken auf der Straße herum, legte sich sogar auf dieselbe und es war zu befürchten, dass er zu Schaden kommen könnte. Ein Alkotest war dem Mann aufgrund seines Zustands nicht möglich. Er durfte auf richterliche Anordnung bis zum Samstagmorgen in einer Zelle bei der Bamberger Polizei verbringen.

Betrunken auf E-Scooter

BAMBERG. Ein 21-jähriger wurde am frühen Samstagmorgen am Steinweg mit einem gemieteten E-Scooter kontrolliert. Ein Alkotest erbrachte einen Wert von 1,32 Promille. Der junge Mann musste zur Blutentnahme ins Klinikum, sein Führerschein wurde sichergestellt, da es sich bei dem Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt und somit, durch seine absolute Fahruntüchtigkeit im Zusammenhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen, die Fahrerlaubnis eingezogen werden kann.

Betrunkener Radfahrer

BAMBERG. Gegen 02.20 Uhr am Samstag fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt an der Kettenbrücke ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Anfänglich war nicht klar, ob der 53-jährige Mann nur deswegen unsicher fuhr, weil er einen Pizzakarton auf dem Lenker herum balancierte, oder ob andere Gründe ursächlich waren. Nach der Anhaltung war aber schnell klar, dass der Mann sehr nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von 2,7 Promille. Er musste zur Blutentnahme in das Klinikum Bamberg. Ihn erwartet eine Anzeige.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin

BAMBERG. Eine 25-jährige Frau aus dem Bereich Coburg war am Samstagmorgen mit ihrem Bruder und dessen Freundin beim Feiern. Als sie gegen 05.00 Uhr nach Hause sollte, fing sie mit ihrem Bruder an zu streiten und weigerte sich in das Auto zu steigen. Die Polizei wurde gerufen und die Beamten konnten sie durch gutes Zureden dazu bewegen, einzusteigen. Kurz nach diesem Einsatz wurde das Fahrzeug erneug, mit Warnblinklicht auf der Straße stehend, angetroffen. Die Frau versuchte wieder den Pkw zu verlassen. Sie wurde darüber belehrt, dass sie in Schutzgewahrsam genommen werden müsste, wenn sie in dem Zustand nicht mit ihrem Bruder nach Hause fahren würde. Sie hatte schon bei der ersten Kontrolle beim Alkotest einen Wert von 2,12 Promille geblasen. Sie kam der Aufforderung nach und setzte sich wieder in den Fond des Autos. Die Tür wurde durch den Bruder mittels Kindersicherung verriegelt. Nicht lange danach erfolgte ein weiterer Notruf, die Frau hatte das Fahrzeug durch das Fenster verlassen. In der Thoracker Straße wurde sie angetroffen und in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Polizei trat sie mehrfach mit den Füßen nach einer Polizeibeamtin und beleidigte sie aufs übelste. Entsprechende Anzeigen werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 20.11.2021

Diebstähle

Auf Kupfer abgesehen

PETTSTADT; Zu einem weiteren Kupferdiebstahl kam es in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag. Über den örtlichen Fährmann wurde bekannt, dass am Fährhaus an der Regnitz die Dachrinne und die dazugehörigen Fallrohre abmontiert und entwendet wurden. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 550 Euro geschätzt. Bei der Tatausführung wurden zudem die Rinnenhalterungen beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt auch hier die sachbearbeitende Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Einbrüche

Holzdiebstahl

FRIESEN; Holz entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Scheune in der Friesener Hauptstraße. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wurde hierbei das Schloss am Scheunentor beschädigt, um in die Scheune zu gelangen. Dort wurde dann vom gelagerten Holz ca. 1,5 Ster entwendet. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt, zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Verkehrsunfälle

Schüler leicht verletzt

KÖNIGSFELD; Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 6jähriger Schüler, der am Freitagmorgen auf dem Weg zur Schule war. Er war in der Hauptstraße unvermittelt auf die Straße gelaufen und dabei von einem herannahenden Pkw erfasst worden. Der 21jährige BMW-Fahrer hatte zwar noch versucht, durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden, touchierte jedoch den Jungen leicht. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Sonstiges

Bußgeldbescheid mit Fahrverbot drohen

HALLSTADT; Einen gerichtsverwertbare Atemalkoholwert von 0,64 Promille ergab ein Test bei einer 31jährigen Audi-Fahrerin. Diese war in den frühen Morgenstunden des Samstags im Ortsbereich von einer Streifenbesatzung kontrolliert worden, wobei Alkoholgeruch festgestellt wurde. Nach erfolgter Sachbehandlung wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Auf sie kommt nun ein Bußgeldbescheid mit einmonatigem Fahrverbot zu.

