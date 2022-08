Nach einer Mitteilung am Montag (29. August 2022) von Verkehrsteilnehmern über einen Sattelzug, der auf der A73 bei Hirschaid in Richtung Norden Schlangenlinien fuhr, sollte der Fahrer dessen von einer Polizeistreife an der Anschlussstelle Hirschaid ausgeleitet und angehalten werden.

Der 41-jährige Lkw-Fahrer hielt allerdings kurz vor der Ausfahrt, halb auf dem linken, halb auf dem Seitenstreifen. Schnell stellte sich heraus, warum er Schlangenlinien gefahren war: Er hatte fast 2,9 Promille intus. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Sattelzug durch einen Abschleppdienst geborgen und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Dienstag (30. August 2022) berichtet.

Vorschaubild: © planet_fox / pixabay.com