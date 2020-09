Polizei: Noch ein Maskenverweigerer am ZOB in Bamberg

Die Maskenpflicht, nicht nur im öffentlichen Nahverkehr, sondern auch an Bus- und Bahnsteigen gilt seit dem 27. April 2020. Wer ohne Mund- Nasenschutz auf den Bus wartet, dem drohen Strafen wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Die einzige Ausnahme sind Kinder unter sechs Jahren.

Am Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) in Bamberg hat die Polizei am Mittwochabend (02.09.2020) erneut Kontrollen wegen der Einhaltung der Maskenpflicht durchgeführt. Wieder mussten die Beamten mehrere Fahrgäste über die Pflicht zum Tragen einer Maske aufklären. Die Passanten trugen teils im Wartebereich keinen Schutz, teils stiegen sie sogar ohne Mund- und Nasenbedeckung in den Bus ein.

Maskenpflicht auch an der Haltestelle: Polizei Bamberg meldet erneute Verstöße am ZOB

Alle Verstöße werden nun zur Anzeige gebracht, berichtet die Polizei Bamberg. Bereits im August meldete die Polizei 20 Fälle, bei denen Wartende keinen Mundschutz am ZOB getragen haben. Wie im August erwartet die Betroffenen zusätzlich zu einer Anzeige ein Bußgeld von bis zu 250 Euro, bei mehrfachen Verstößen sogar bis zu 500 Euro.