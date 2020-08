Seit einiger Zeit herrscht am Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) in Bamberg eine Maskenpflicht: Am Samstag wurden gegen 15.15 Uhr Kontrollen wegen der Einhaltung der Maskenpflicht ZOB durchgeführt.

Wie die Polizei Bamberg berichtet, wurden dabei insgesamt elf Personen beanstandet und zur Anzeige gebracht. Alle müssen jeweils mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. "Insgesamt wurde festgestellt, dass sich viele Menschen nicht mehr um die Beachtung der Regeln kümmern und dadurch die Gefährdung der Gesundheit ihrer Mitmenschen leichtfertig in Kauf nehmen", heißt es im Polizeibericht.