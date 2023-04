Pettstadt: Großer Kran bringt neue Brücke in Position - zweiter Bürgermeister testet Standsicherheit

Pettstadt vor 1 Stunde

Wird Mitte Mai freigegeben

Großer Kran bringt neue Brücke im Kreis Bamberg in Position - zweiter Bürgermeister testet Standsicherheit

In Pettstadt wurde am Donnerstagvormittag (27. April 2023) eine neue Brücke in ihre Position über der Rauhe Ebrach gehoben. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Mai zum Abschluss kommen.