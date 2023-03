Nicht nur Autofahrer müssen in Hof in Zukunft etwas mehr Zeit einplanen. Wie die Stadt am Freitag, 24. März, mitteilt, ist die Brücke in der Hofer Straße von der B2 kommenden in Richtung Stadtteil Unterkotzau ab sofort voll gesperrt. Hintergrund sind massive Schäden. Die Gefahr ist laut Meldung groß. Die Verantwortlichen äußern sich auch sehr deutlich.

Dazu heißt es: "Aufgrund dort vorgefundener Schäden besteht an der Brücke erhebliches Schadens- und Risikopotenzial. Das ist das Ergebnis einer Bauwerksprüfung, die heute durch ein zugelassenes Fachingenieurbüro durchgeführt wurde."

Brücke vor Einsturz - Stadt Hof äußert sich extrem besorgt

Und die Aussagen sind durchaus brisant: "Die festgestellten Schäden wie zum Beispiel Betonabplatzungen, Durchfeuchtungen, erhebliche Rissbildung in den tragenden Bauteilen können im Ergebnis dazu führen, dass die Brücke durch ihr Eigengewicht ohne Vorwarnung einstürzt.

Mit sofortiger Wirkung ist die Brücke bei Hof daher für Verkehrsteilnehmer aller Art, auch Fußgänger, gesperrt. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben sowie den landwirtschaftlichen Anwesen und Flächen weiterhin möglich ist.

Eine Sanierung wird von der Stadt aufgrund der Schwere der Mängel ausgeschlossen. Die Brücke, so heißt es, muss angerissen werden. Und weiter: "Die Sperrung erfolgt bis auf Weiteres; das heißt bis zur Realisierung eines Ersatzneubaus." Des Weiteren wird das Vorgehen noch zwischen städtischen Bauamt und der Deutschen Bahn abgestimmt. Es müssen noch weitere erforderlicher Sicherungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes abgestimmt werden.

Brückensperrungen sorgen grundsätzlich für Probleme

Sperrungen von Brücken sind grundsätzlich keine Seltenheit. Gerade in Nähe zu Autobahnen kommt es immer wieder zu vorübergehenden Schließungen, wenn Streckenabschnitte erweitert werden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen die Aurachtalbrücke für längere Zeit nicht für den Verkehr freigegeben ist, wie inFranken.de berichtet hat.

Und auch in Bamberg ist aktuell die Aufregung um eine Brücke groß. Wie jetzt bekannt wurde, soll die Kettenbrücke für den Kraftverkehr bis zum Ende des Jahres 2023 gesperrt werden.