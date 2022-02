Schwerer Unfall am Montagnachmittag - Frontalzusammenstoß bei Hirschaid mit mehreren Verletzten: Im Landkreis Bamberg hat sich am Montag (28.02.2022) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach einer kurzen Erstmeldung nannte die Polizei Bamberg-Land im Gespräch mit inFranken.de weitere Details.

Demnach soll gegen 15.10 Uhr ein Auto aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kollidierte es mit einem zweiten Fahrzeug, das dadurch ebenfalls in den Gegenverkehr geriert. Dort kollidierte es mit einem dritten Auto. Ein viertes Auto soll nach ersten Informationen der Polizei ebenfalls in den Unfall verwickelt gewesen sein.

Hirschaid: Schwerer Unfall auf Ortsumfahrung - "mehrere Verletzte"

Vier Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten, die Ortsumfahrung ist zwischen Amlingstadter Straße und Kreisel gesperrt. Laut Polizei soll das Abschleppen der Autos und das Reinigen der Fahrbahnen gegen 18 Uhr abgeschlossen sein.