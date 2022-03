Großbrand in Vereinsheim in Oberhaid (Landkreis Bamberg): Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren beschäftigte am Samstagabend (26. März 2022) ein Brand im Vereinsheim des 1. FC Oberhaid.

Gegen 20.15 Uhr ging nach Polizeiinformationen der Notruf über den Brand des Vereinsheimes in der Johannishofer Straße ein. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Nebengebäude des Vereins Feuer aus. Wie News5 berichtet, soll der Ursprungsort des Brandes der Dachstuhl des Gebäudes gewesen sein. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten die Flammen bereits auf das Hauptgebäude übergeschlagen, heißt es von der Polizei.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen bei Ausbruch des Brandes in dem Sportheim. Obwohl es den rund 200 Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelang, den Brand unter Kontrolle zu bringen, entstand an den Gebäuden ein Sachschaden in Höhe von zirka 150.000 Euro, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.