Das Erzbistum Bamberg benötigt seit geraumer Zeit einen neuen Oberhirten. Seit dem am 1. November 2022 bekannt gewordenen Rücktritt des langjährigen Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick befindet sich die römisch-katholische Diözese auf der Suche nach einem entsprechenden Nachfolger. Derzeit leitet Weihbischof Herwig Gössl als gewählter Diözesanadministrator gewählt das Erzbistum Bamberg, bis Papst Franziskus einen neuen Erzbischof ernannt hat. Doch wer kommt hierfür überhaupt infrage?

Schon seit Wochen kursieren mehrere Namen von Männern, die als Kandidat für das Amt gehandelt werden. Darunter finden sich etwa der Würzburger Bischof Franz Jung (56) oder der Don-Bosco-Salesianer Stefan Oster (57), der Bischof von Passau. Als der mit Abstand prominenteste potenzielle Anwärter auf die Schick-Nachfolge galt bislang Georg Gänswein. Einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte der heute 66-Jährige ab 2005 in seiner Funktion als Privatsekretär des damals neuen Papstes Benedikt XVI. Dieses Amt führte er auch nach Emeritierung des Kirchenoberhauptes bis zu dessen Tod im Jahr 2022 aus.

Erzbistum Bamberg sucht neuen Erzbischof - potenzieller Anwärter Gänswein verliert Top-Posten im Vatikan

Wie am Donnerstag (15. Juni 2023) nun bekannt wurde, hat Gänswein seinen bisherigen Top-Posten im Vatikan verloren. Nach fast drei Jahrzehnten verlässt der deutsche Geistliche den Vatikan - allerdings offenkundig nicht ganz freiwillig. Der Heilige Stuhl verwies am Donnerstag darauf, dass Gänsweins Amtszeit schon am 28. Februar abgelaufen sei. Papst Franziskus verfügte jetzt, dass der Erzbischof zum 1. Juli nach Freiburg gehen müsse. Der 66-Jährige kehrt damit in sein Heimatbistum zurück.

Ob Gänswein nach der jüngsten Entwicklung als Aspirant auf das Amt des Bamberger Erzbischofs ausscheidet, kann gleichwohl noch nicht abschließend bewertet werden. Fest steht derzeit: Der langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt führt in seiner neuen Diözese vorerst kein wichtiges Amt aus. Die möglichen neuen Aufgaben für den Geistlichen bleiben nach Angaben des Freiburger Erzbistums "künftigen Überlegungen" vorbehalten.

Der 1956 im baden-württembergischen Riedern am Wald geborene Gänswein war als Präfekt bereits 2020 dauerhaft von Papst Franziskus beurlaubt worden. Im Vatikan hat er keine offizielle Funktion mehr. Gänswein muss seine Dienstwohnung neben dem Petersdom räumen und kehrt nach fast drei Jahrzehnten an der Kurie nach Deutschland zurück.

Ungewöhnliche Situation: Freiburg hat ab sofort gleich zwei Erzbischöfe - was wird aus Gänswein?

Das Verhältnis zwischen dem heutigen Papst und Gänswein gilt seit vielen Jahren als belastet, weil sich Benedikt nach seinem Rücktritt häufig in kirchenpolitischen Fragen zu Wort meldete und den Kurs des Nachfolgers kritisierte. Dahinter vermuteten Beobachter den Einfluss Gänsweins, was dieser zurückwies. Für Unverständnis und Empörung sorgte im Vatikan, dass der Deutsche kurz nach Benedikts Tod ein Buch über ihn herausbrachte und es offensiv bewarb. In dem Buch schildert er auch private Konversationen mit Franziskus.

Dem Vernehmen nach machte der heutige Papst dem Erzbischof klar, dass er den Vatikan verlassen müsse und legte ihm eine Rückkehr nach Deutschland nahe. In Freiburg entsteht nun eine ungewöhnliche Situation - mit gleich zwei Erzbischöfen: Stephan Burger als Chef des Erzbistums und Gänswein als Rom-Rückkehrer.

