Klaus Stieringer (SPD) ist zurückgetreten: Der Bamberger Stadtrat übernehme mit diesem Schritt die "politische Verantwortung für die Ereignisse", heißt es in einer Pressemittilung des SPD Kreisverbands Bamberg-Stadt vom Freitag (21. Januar 2022). Stieringer hatte das sein Amt als Fraktionsvorsitzender der SPD im Bamberger Stadtrat erst am Montag nach einer Pause wieder aufgenommen. Das hatte zum Bruch der Koalition zwischen seiner Partei und der Grünen geführt.

Die Zusammenarbeit hatten die Grünen, die mit Jonas Glüsenkamp den zweiten Bürgermeister stellen, am Montag aufgekündigt. Sie sei "nicht mehr tragbar", hieß es in einer Pressemitteilung vom Montag (17. Januar 2022). Stein des Anstoßes waren Äußerungen in der Sendung Quer des Bayerischen Rundfunks über die Seite "Bamberg Facts", mit denen Klaus Stieringer "Fake Accounts" relativierte. "Viele von denen kenne ich, kenne ich sogar gut.", sagte er vor der Kamera. "Ich finde das okay."

Paukenschlag in Bamberg: Klaus Stieringer zurückgetreten - Glüsenkamp: "Überfällig"

Im Gespräch mit dem Fränkischen Tag nennt Glüsenkamp den Schritt Stieringers "überfällig". "Ich denke, damit ist erstmal Schaden vom Stadtrat abgewendet", sagte er weiter. Was das jetzt für die Kolation mit der SPD im Bamberger Rathaus bedeutet, ist aktuell noch unklar. Möglich, dass das Eintreten des geforderten Rückzugs Stieringers zu einer Lösung des Problems führen kann.

Auch Bambergers Oberbürgermeister und SPD-Kollege, Andreas Starke, reagierte auf den Rücktritt des Fraktionsvorsitzenden. Zum Fränksichen Tag sagte er, dass es "der richtige Schritt" gewesen sei. "Ich habe ihn heute in der Kreisvorstandssitzung sehr selbstkritisch erlebt – er hat von sich aus den Rücktritt erklärt," beschreibt der OB den Moment, in dem Stieringer seinen Rücktritt verkündete. "Sein Stadtratsmandat zum Wohle der Bürgerschaft auszuüben, steht aus meiner Sicht nun nichts mehr im Weg", so Starke. Nur eben solle das jetzt "eben nicht mehr in exponierter Rolle" passieren.

Der SPD Kreisverband Bamberg-Stadt habe "Respekt für diese Entscheidung von Klaus Stieringer" und akzeptiere seine Entschuldigung. Dennoch: "Fakeaccouts gehören nicht zur demokratischen Diskurskultur und werden von uns strikt abgelehnt“, wird SPD-Kreisvorsitzender Felix Holland in der Pressemitteilung zitiert.

Immer wieder wird über die Nähe des Politikers Klaus Stieringer zur Seite "Bamberg Facts" diskutiert. Laut "Quer" stand der sogar zeitweise im Impressum des Portals. Auffallend sei außerdem, dass gewisse Nutzer "relativ oft" positiv zur Bamberger SPD äußern. Alle Hintergründe und die ganze Historie zur Causa Stieringer findet ihr in dieser Übersicht beim Fränkischen Tag (Plus-Angebot).