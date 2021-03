Media Markt und Saturn wollen in Deutschland 13 Filialen schließen

Massiver Stellenabbau: Bis zu 1000 Jobs fallen voraussichtlich weg

Grund ist laut MediaMarktSaturn das geänderte Kaufverhalten in der Corona-Zeit

Elektronikmarkt-Kette betreibt gegenwärtig 24 Filialen in Franken

Die Elektronikmarkt-Kette MediaMarktSaturn hat angekündigt, in Deutschland bis zu 1000 Arbeitsplätze abzubauen. 13 Media-Markt- und Saturn-Filialen sollen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021/22 geschlossen werden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch (31. März 2021) inFranken.de mit. Als Ursache für den massiven Stellenabbau und die geplanten Filialschließungen wird das sich "nachhaltig veränderte" Einkaufsverhalten der Konsumenten während der Corona-Pandemie genannt.

Media Markt und Saturn: 13 Märkte sollen geschlossen werden

MediaMarktSaturn zufolge hat Covid-19 das Einkaufsverhalten der Konsumenten nachhaltig verändert. "Immer mehr Kunden erledigen ihre Einkäufe online", heißt es vonseiten des Unternehmens. Der Elektronikhändler sei hiervon "in einem besonderen Maße" betroffen. So habe sich der Online-Anteil am Gesamtumsatz im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 in Deutschland mehr als verdoppelt.

"Es ist daher unsere unternehmerische Pflicht, dass wir unsere Abläufe, Prozesse und auch unsere Investitionsstrategie kontinuierlich überprüfen und an deutlich veränderte Rahmenbedingungen anpassen", erklärt eine Unternehmenssprecherin. Zugleich sei es zwingend erforderlich, die Anzahl und die Größe der stationären Märkte auf die neuen Gegebenheiten auszurichten. Dabei gehe es nicht zuletzt um eine signifikante Senkung der Mietkosten.

"Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der Geschäftsführung unumgänglich, von den derzeit 419 Märkten in Deutschland voraussichtlich 13 Märkte zu schließen." Hierbei handelt es sich der Sprecherin zufolge "ausschließlich um solche Märkte, bei denen wir nach sorgfältiger Analyse feststellen müssen, dass sie sich nicht dauerhaft wirtschaftlich betreiben lassen". Welche Filialen konkret betroffen sein werden, stehe derzeit noch nicht fest.

Saturn und Media Markt schließen Standorte - Filialen in Franken betroffen?

Der durch Corona noch einmal beschleunigte Veränderungsprozess der Elektronikmarkt-Kette sei mit einem "unvermeidlichen Stellenabbau" verknüpft, teilt die MediaMarktSaturn-Sprecherin mit. "Im Zuge der beschriebenen Maßnahmen werden in den Märkten in Deutschland bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021/22 voraussichtlich bis zu 1000 Arbeitsplätze wegfallen."

In Franken betreiben die beiden Schwesterfirmen Media Markt und Saturn insgesamt 24 Geschäfte an 16 Standorten. Allein in Nürnberg gibt es drei Media-Markt-Filialen und einen Saturn-Markt.

Diese Media-Markt-Filialen gibt es in Franken:

Oberfranken

Bayreuth

Spinnereistraße 4

95445 Bayreuth

Spinnereistraße 4 95445 Bayreuth Coburg

Niorter Straße 20

96450 Coburg

Niorter Straße 20 96450 Coburg Forchheim

Willy-Brandt-Allee 1

91301 Forchheim

Willy-Brandt-Allee 1 91301 Forchheim Hallstadt-Bamberg

Laubanger 31

96103 Hallstadt

Laubanger 31 96103 Hallstadt Hof

An der Michaelisbrücke 2

95028 Hof

An der Michaelisbrücke 2 95028 Hof Kulmbach

Kronacher Straße 27

95326 Kulmbach

Kronacher Straße 27 95326 Kulmbach Lichtenfels

Mainau 4

96215 Lichtenfels

Mainau 4 96215 Lichtenfels Marktredwitz

Waldershofer Straße 10

95615 Marktredwitz

Mittelfranken

Ansbach

Rothenburger Straße 15

91522 Ansbach

Rothenburger Straße 15 91522 Ansbach Erlangen

Frauenauracher Straße 108

91056 Erlangen

Frauenauracher Straße 108 91056 Erlangen Nürnberg-Schoppershof (im MERCADO Center)

Äußere Bayreuther Straße 80

90491 Nürnberg

Äußere Bayreuther Straße 80 90491 Nürnberg Nürnberg-Kleinreuth

Virnsberger Straße 2-4

90431 Nürnberg

Virnsberger Straße 2-4 90431 Nürnberg Nürnberg-Langwasser

Oppelner Straße 213

90473 Nürnberg

Oppelner Straße 213 90473 Nürnberg Schwabach

Am Falbenholzweg (im Oro-Einkaufszentrum) 15

91126 Schwabach

Unterfranken

Bad Neustadt

Borsigstraße 19

97616 Bad Neustadt

Borsigstraße 19 97616 Bad Neustadt Schweinfurt

Gunnar-Wester-Straße 10

97421 Schweinfurt

Gunnar-Wester-Straße 10 97421 Schweinfurt Schweinfurt

Friedrich-Rätzer-Straße 3

97424 Schweinfurt

Friedrich-Rätzer-Straße 3 97424 Schweinfurt Würzburg

Domstraße 5

97070 Würzburg

Domstraße 5 97070 Würzburg Würzburg

Am Handelshof 2

97076 Würzburg

Am Handelshof 2 97076 Würzburg Würzburg-Dürrbachau

Alfred-Nobel-Straße 3

97080 Würzburg

Diese Saturn-Filialen gibt es in Franken:

Ansbach

Residenzstr. 2-6

91522 Ansbach-Neuses

Residenzstr. 2-6 91522 Ansbach-Neuses Erlangen

Erlangen Arcaden, Nürnberger Straße 7

91052 Erlangen

Erlangen Arcaden, Nürnberger Straße 7 91052 Erlangen Fürth

Würzburger Straße 6

90762 Fürth

Würzburger Straße 6 90762 Fürth Nürnberg

Vordere Ledergasse 30

90403 Nürnberg

Unterdessen schließt die Parfümerie-Kette Douglas in Deutschland fast jede siebte Filiale. Rund 600 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Allein in Franken betreibt das Unternehmen elf Geschäfte.

