Immer weniger Menschen lassen sich trotz erneut steigender Inzidenzen auf COVID-19 testen. Die Folge: Es gibt auch immer weniger Teststationen. Nicht aber bei den Maltesern in Bamberg: Die Teststationen in der Moosstraße und auf der Campinginsel bleiben weiter für die Menschen in der Region geöffnet. „Allerdings haben wir unsere Öffnungszeiten etwas angepasst und dabei auch Kundenwünsche berücksichtigt“, sagt Tobias Höllein, Leiter der Bamberger Testzentren. Das teilt der Malteser-Hilfsdienst mit.

In der Moosstraße sind beispielsweise ab sofort auch am Freitagnachmittag AntigenSchnelltests möglich. Der Vorteil: Negativ Getestete haben fast für den ganzen Samstag eine 24-Stunden-Testbescheinigung in der Tasche, die in Zeiten der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) immer wichtiger wird. Dafür entfällt in der Moosstraße das Angebot am Mittwoch. Auf der Campinginsel kann man sich weiterhin täglich testen lassen.

Hier die Öffnungszeiten im Einzelnen:

Moosstraße 69: Mo + Do: 8 bis 11 Uhr; Fr: 14 bis 17 Uhr

Campinginsel in Bug: täglich von 15.30 bis 19 Uhr