Am Montagmorgen (11. Juli 2022) ist es im Landkreis Bamberg zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei Bamberg-Land mitteilt, war eine 22-jährige Autofahrerin kurz vor 6 Uhr von Schammelsdorf in Richtung Litzendorf unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich mehrfach im Straßengraben und blieb total beschädigt auf dem Dach liegen.

Litzendorf: Polizei bemerkt Alkoholgeruch nach Unfall - leere Flaschen im Auto

Bei der Bergung der Verletzten aus dem Fahrzeug bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch. Zudem befanden sich mehrere leere Flaschen hochprozentigen Alkohols im Auto. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Eine Blutentnahme wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft angeordnet und im Klinikum durchgeführt. Durch das Fahrzeugwrack entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen holte es an der Unfallstelle ab.

Vorschaubild: © pixabay.com/ blende12 (Symbolbild)