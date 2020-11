Am Samstagabend (31. Oktober 2020) ist eine Gartenhütte in einem Waldstück in Oberhaid im Kreis Bamberg in Brand geraten. Laut ersten Informationen von NEWS5 ging dem Brand eine Party voraus. Aus bislang unbekannten Gründen fing die Hütte plötzlich an zu brennen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Allerdings konnte nichts mehr von der Hütte gerettet werden. Ob jemand bei dem Feuer verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.