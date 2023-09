Wie Kreisbrandmeister Sebastian Pflaum in einer Pressemeldung berichtet, versammelten sich vom 17. bis zum 20. August 2023 die Jugendgruppen der Feuerwehren des Landkreises Bamberg zu einem unvergesslichen Zeltlager auf dem Zeltplatz in Geiselwind. Mit insgesamt 11 Feuerwehren und beeindruckenden 110 Teilnehmern bot das Lager vier Tage lang Abenteuer, Spaß und Gemeinschaft.

Bereits am Donnerstag, dem 17.08., kamen die begeisterten Zeltlagerteilnehmer ab 15:00 Uhr an und wurden um 18:30 Uhr herzlich begrüßt. Das abendliche Zusammensitzen am Lagerfeuer und das gemeinsame Gestalten der Zeltlagerfahne sorgten für einen gelungenen Start.

Am Freitag standen neben den Lagerspielen vor allem der Besuch des Freizeitparks Geiselwind auf dem Programm. Der Samstag widmete sich der Abnahme der Jugendflamme Stufe 2, bei der die Teilnehmer in verschiedenen Bereichen, von Fahrzeug- und Gerätekunde bis hin zu Sport & Spiel, ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten. Als besonderes Highlight des Tages gab es eine spannende Nachtwanderung.

Für Spaß und Action sorgten zudem Aktivitäten wie Bubbel Ball, mehrere Zeltplatzüberfälle und das Verteidigen der Lagerfahne. Die “HaLT-Bar” versorgte alle Teilnehmer stets mit erfrischenden alkoholfreien Getränken.

Der Zeltplatz in Geiselwind bot nicht nur genügend Platz für alle Zelte und Aktivitäten, sondern auch für eine Zeltplatz-Disco und natürlich für das traditionelle Stockbrot am Lagerfeuer. Die exzellente Verpflegung, von einer einfachen Brotzeit bis hin zu leckerem Grillen, sorgte für gestärkte und zufriedene Feuerwehranwärter.

Kreisbrandrat Renner lobte die hervorragende Organisation des Zeltlagers und betonte die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die Gemeinschaft und die Zukunft der Feuerwehren.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Bamberg 2023 ein voller Erfolg war und die Erwartungen aller Beteiligten bei weitem übertraf.