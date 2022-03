Aufgrund der rasant ansteigenden Infektionszahlen gilt sowohl in der Juraklinik Scheßlitz als auch in der Steigerwaldklinik Burgebrach ab dem 18. März 2022 ein generelles Besuchsverbot. Wie die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH erklärt, soll mit dem Besucherstopp das Infektionsrisiko für Patientinnen und Patienten so weit wie möglich minimiert werden.

Palliativsituationen und andere Ausnahmeregelungen sind zwingend und individuell mit dem behandelnden Arzt abzustimmen.

„Wir sind uns bewusst, dass dies einschneidende Maßnahmen darstellen. Jedoch hat der Schutz unserer Patientinnen und Patienten in den Kliniken höchste Priorität“, betont die Geschäftsführung der GKG Bamberg und bittet um Verständnis für die getroffenen Entscheidungen.

