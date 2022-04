Der Landkreis Bamberg sucht ein neues Logo - und jeder kann noch bis kommenden Samstag, 30. April mitmachen, wie das Landratsamt Bamberg erklärt.

Die Ideen erbittet das Landratsamt bis Samstag, 30. April 2022, entweder elektronisch an Logo@Lra-ba.bayern.de oder postalisch (Landratsamt Bamberg, Herrn Frank Förtsch, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Stichwort „Logo-Idee“, Ludwigstr. 52, 96052 Bamberg) zu verschicken.

Die drei Favoriten-Entwürfe würden mit je 400 € prämiert.

Teilnahmebedingungen

"Der Wettbewerb wird als Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Teilnehmen können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger - egal ob kreative Laien oder professionelle Künstler. Ebenso geht der Landkreis gezielt auf Schulen in der Region zu, um jungen Nachwuchsdesigner die Möglichkeit zu geben, uns ihr Bild vom Landkreis Bamberg zu präsentieren", heißt es.

Der Landkreis Bamberg bittet die Teilnehmenden, ihre Entwürfe bis Samstag, 30. April 2022 einzureichen.

Eine Jury werde dann zehn Entwürfe auswählen, die in der Mai-Ausgabe des Magazins "Unser Landkreis Bamberg" veröffentlicht werden sollen. Die Leserinnen und Leser dürften dann die besten drei Gestaltungsideen auswählen. Auf Grundlage dieser Logo-Ideen soll im Anschluss an den Wettbewerb von einer Agentur ein professionelles Logo entwickelt und in ein CI/CD eingebaut werden. Die Agentur soll im Rahmen eines Ausschreibungsprozesses beauftragt werden.

Mehr Infos zum Ideenwettbewerb gibt es unter www.landkreis-bamberg.de/Logo