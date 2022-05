Landkreis Bamberg vor 1 Stunde

Betrug

Landkreis Bamberg: 51-Jähriger fällt auf angeblichen Lottogewinn rein und verliert Geld

Am Telefon wurde ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg am Freitag über einen großen Lottogewinn informiert. Der Mann fiel auf die Masche der Betrüger herein.