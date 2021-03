Bamberg aktualisiert am 05.03.2021

Brand

Kurz vor Eröffnung am Montag: Golfclub in Vollbrand - 300.000 Euro Sachschaden

Nach ersten Informationen hat am Donnerstagabend der Golfclub Hauptsmoorwald in Bamberg gebrannt. Ungefähr 25 Einsatzkräfte waren im Einsatz um den Vollbrand in der Lagerhalle zu löschen.