Kurz vor Mitternacht ist am Dienstag (10. August 2021) die Polizei über ein Feuer in Bamberg informiert worden. Aufmerksame Zeugen konnten dies "Am Sendelbach" beobachten, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Mittwoch (11. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Als die Streife vor Ort eintraf, konnte sie einen 38-jährigen Mann antreffen, der am Waldrand ein Lagerfeuer schürte und um dieses herumtanzte.

Das Lagerfeuer war in keinster Weise gesichert - ein Übergreifen auf den Wald hätte nicht verhindert werden können. Der Mann hatte auch kein geeignetes Löschmaterial dabei und zeigte sich den Beamten gegenüber völlig uneinsichtig und provokant. Nachdem er selbst das Feuer nicht löschen wollte, zogen die Beamten Kräfte der Feuerwehr hinzu, die das dann übernahm. Der 38-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Bayerischen Waldgesetz verantworten.