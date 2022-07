Am kommenden Montag, 1. August 2022, tritt in Abstimmung mit der Stadt Bamberg die neue Taxitarifordnung des Landkreises Bamberg in Kraft.

Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, wurde diese im Amtsblatt 7/2022 vom 6. Juli 2022 veröffentlicht:

https://www.landkreis-bamberg.de/media/custom/2976_2937_1.PDF?1657085356



Aufgrund der gestiegenen Spritpreise sowie Personal- und Sachkosten werden die Taxitarifordnungen von allen bayerischen Kommunen entsprechend angepasst.

Vorschaubild: © Alexa / pixabay.com (Symbolbild)