Wie Stadt und Landkreis Bamberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, haben am 12. Juni 2023 Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb den Startschuss für den jährlichen Höhepunkt im regionalen Fahrradkalender gegeben. Bis zum 2. Juli heißt es nun wieder rauf auf den Sattel und fleißig in die Pedale treten. Denn Stadt und Landkreis Bamberg beteiligen sich wieder am internationalen Wettbewerb "Stadtradeln". „Wer im Alltag mit dem Rad fährt, schützt das Klima, stärkt seine Gesundheit und entdeckt dabei auch noch seine Heimat ganz neu. Wir sagen herzlichen Dank an alle, die auch dieses Jahr wieder beim "Stadtradeln" mitmachen!“, so Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb.

Nach dem Auftakt am Maxplatz ging es bei einer gemeinsamen Radtour, bei der über 50 Bürgerinnen und Bürger mitradelten, zu Mobilstationen auf den Lagarde-Campus und nach Gundelsheim, wo im Anschluss in die Spezerei eingekehrt wurde. Bürgermeister Jonas Merzbacher begrüßte die Fahrradgruppe persönlich.

Über 4.500 Radelnde haben sich bereits zum Start am 12. Juni in Stadt und Landkreis angemeldet. Man kann sich auch noch im laufenden Wettbewerb einem Team anschließen und mitmachen. Es gilt, während des 21-tägigen Aktionszeitraums möglichst viele Kilometer im Alltag mit dem Fahrrad zurückzulegen und diese im Online-Kilometer-Buch einzutragen oder mit der "Stadtradeln"-App zu sammeln. Es gibt dank vieler Unterstützer wieder tolle Preise zu gewinnen!

Ziel des "Stadtradeln" ist es, die Radverkehrskultur an sich voranzubringen und sowohl die Politik als auch die Bürgerinnen und Bürgern von den Vorteilen des Radfahrens in der Freizeit und im Alltag zu begeistern.

"Stadtradeln"-Stars und „Radellöwe“ sind wieder dabei

Mit gutem Beispiel voran gehen wieder die "Stadtradeln"-Stars der Stadt Bamberg, die während des "Stadtradeln"-Zeitraums komplett aufs Autofahren verzichten und in einem Blog über ihre Erfahrungen berichten. In der Stadt Bamberg sind das in diesem Jahr wieder Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner mit zwei Fahrradbegeisterten, Annamaria Pfeffer und Kirstin Eilert. Für den Landkreis macht sich die ehemalige deutsche Meisterin im Halbmarathon und Gewinnerin des Halbmarathons beim Weltkulturerbelauf 2023 Ingalena Schömburg-Heuck als Botschafterin für das "Stadtradeln" stark. Ganz auf das Auto kann sie leider nicht verzichten, setzt aber wo immer möglich aufs Rad und wirbt auch auf Social Media offensiv für den Umstieg.

Im Landkreis Bamberg ist erneut der „Radellöwe“ als Maskottchen im Einsatz. Für den diesjährigen Foto-Wettbewerb „Radellöwe“ hat er viele "Stadtradeln"-Logos auf den Radwegen im Landkreis verteilt, die es zu finden gilt. Mit einem per E-Mail an die Adresse stadtradeln@lra-ba.bayern.de gesendeten „Beweisbild“ hat man die Chance, ein Schlemmerkistla mit Genuss aus der Region zu gewinnen.

Bis zum 2. Juli ist in Stadt und Landkreis ein vielfältiges Programm rund ums "Stadtradeln" geboten. Unter anderem starten mehrere Feierabendtouren des ADFC in Stadt und Landkreis, am 16. Juni findet die Fundfahrradversteigerung der Stadt Bamberg statt, am Aktionstag „Unser Landkreis in Bewegung!“ am 18. Juni sind in fast allen Gemeinden des Landkreises spannende und vielfältige Aktionen geplant. Am 28. Juni findet die Dankeschön-Aktion der Stadt, am 29. Juni die Danke-Aktion an einem Radweg im Landkreis statt.

Das gesamte Programm, Anmeldung, Beitritt zu einem Team, Kilometer-Buch, Statistiken und vieles mehr unter

www.stadtradeln.de/bamberg

www.stadtradeln.de/landkreis-bamberg

Info:

Bundesweit wird "Stadtradeln" vom Klima-Bündnis koordiniert, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, dem der Landkreis Bamberg und die Stadt Bamberg seit 1992 angehören.