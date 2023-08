Wie Stadt und Landratsamt Bamberg in einer gemeinsamen Pressenmeldung mitteilen, unterstützen ehrenamtliche Kultur- und Sprachmittler*innen ab dem neuen Kindergartenjahr die interkulturelle Elternarbeit an den Kitas in der Bildungsregion Bamberg. Seit dem Schuljahr 2019/20 sind sie bereits an den Grund-, Mittel- und Förderschulen im Einsatz.

Die Kultur- und Sprachmittler*innen mit eigenem Migrationshintergrund helfen einerseits den Kitas dabei, die Eltern in ihrer individueller Lebenssituation zu verstehen. Andererseits lernen auch Eltern mit Migrationshintergrund das bayerische Betreuungs- und Bildungssystem und ihre Rolle als Eltern darin besser kennen.

Die Kultur- und Sprachmittler*innen können bei wichtigen Elterngesprächen oder Elternabenden als Unterstützung angefragt werden und informieren in niedrigschwelligen Elternworkshops über das Bildungssystem in Bayern. In den Bildungseinrichtungen vermitteln sie kulturbedingte Unterschiede und bauen mögliche Vorurteile und Barrieren zwischen pädagogischen Fachkräften und den Familien ab. Sprachlich und kulturell bedingte Missverständnisse auf beiden Seiten werden so reduziert.

Damit setzt das Projekt künftig schon bei den Jüngsten an und verbessert dadurch deren Bildungs- und Teilhabechancen frühzeitig.

Dafür haben einige der bereits umfangreich qualifizierten Ehrenamtlichen im Sommer eine zusätzliche Schulung zum Thema Kitaalltag und Übergang Kita-Schule durchlaufen. Im AWO Kinderhaus am Stadion gab Leiterin Heike Behrens den 17 Teilnehmer*innen einen anschaulichen und informativen Einblick in die Themen und Herausforderungen, die bei interkulturellen Elterngesprächen im Kitabereich wichtig sind. Nun können die Ehrehnamtlichen gut gerüstet Einsätze in Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg annehmen.

Das Projekt „Eltern – verstehen – Kita“ ist eine Weiterentwicklung des Projekts „Eltern – verstehen – Schule“ und ein Kooperationsprojekt der Bildungsbüros von Stadt und Landkreis Bamberg, dem Migrationssozialdienst der AWO Kreisverband Stadt und Landkreis Bamberg und dem Migrantinnen- und Migrantenbeirat. Ziel ist es, zu einer gelingenden Kommunikation zwischen Kindertageseinrichtungen und Eltern mit Migrationsgeschichte beizutragen. „Eltern – verstehen – Schule“ wird seit dem Schuljahr 2019/20 in der Bildungsregion angeboten – zunächst mit dem Schwerpunkt auf Grund-, Mittel- und Förderschulen. Hier wird das Angebot bereits sehr gut angenommen und genutzt. Die folgenden Sprachen können angefragt werden: Albanisch, Arabisch, Belarussisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Kurdisch, Persisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch. Im Imagefilm der Adalbert-Raps-Stiftung erhalten Interessierte einen Einblick in das Projekt:

Ein herzlicher Dank geht an die Dr.-Robert-Pfleger-Stiftung und die Adalbert-Raps-Stiftung für die finanzielle Unterstützung des Projekts.

Ab sofort können Kultur- und Sprachmittler*innen für wichtige Termine von den Kitas oder von Eltern angefragt werden.

Weitere Informationen: www.bildungsregion-bamberg.de/eltern-verstehen-kita