Ersten Informationen zufolge ist es am Samstag in den frühen Morgenstunden bei Demmelsdorf im Landkreis Bamberg zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Männer waren mit einem Auto auf dem Würgauer Weg in Richtung Demmelsdorf unterwegs, als ihr Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam.

Das Auto überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Es wurden zwei Personen verletzt. Zur Ursache des Unfalls ist bisher nichts bekannt.