Bamberg vor 1 Stunde

Corona-Lockdown

Kontaktbeschränkungen: Trinken zu viele am Schönleinsplatz ihren Kaffee "To Go"?

Derzeit dürfen Cafés und Wirtshäuser nur Essen und Trinken zum Mitnehmen verkaufen. Doch ein Beispiel am Schönleinsplatz in Bamberg zeigt, dass es vor allem an den Kunden liegt, damit "To Go" auch funktioniert.