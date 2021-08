Die Untere Brücke in Bamberg gilt bei vielen Feierwütigen als Party-Treffpunkt an den Wochenenden. Auch in der Nacht zum Samstag (14. August 2021) feierten zahlreiche Menschen mit reichlich Alkohol dort. Wie NEWS5 am Samstagmorgen berichtet, wurde einem jungen Mann die Partynacht zum Verhängnis.

Der zwischen 18 und 19 Jahre alte Mann stürzte beim Feiern von der Brüstung der Unteren Brücke und prallte auf einem darunter verlaufenden Fußweg auf. Das bestätigt auf Nachfrage von inFranken.de die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt und erklärt, dass der junge Mann wohl unglücklich gestolpert ist und der Sturz von der Brücke nicht beabsichtigt war.

Junger Mann stürzt von Unterer Brücke: Schwer verletzt bleibt er auf Fußweg liegen

Ein Fremdverschulden liegt ebenfalls nicht vor. Er selbst war bei dem Unfall stark alkoholisiert.

Der Feiernde wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Seitens der Polizei heißt es, dass er sich noch im Klinikum befindet, allerdings keine Lebensgefahr besteht.