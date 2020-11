"Das Ende ist erreicht!" Mit diesen Worten beginnt ein langer Facebook-Beitrag, in dem der Bamberger Verein "Franz Kafka" (Knstlerischer Arbeitskreiskreis fr kulturellen Antrieb) begrndet, warum er das Festival "FK:K" in Bamberg nicht weiterfhrt. Die Verfasser - die Vorsitzenden Felix Forsbach und Jrmie Gnaedig - seien frustriert ber "fehlenden Mut" und die "Kunstfeindlichkeit der Stadt Bamberg ". Sie nennen eine Reihe vorgeschlagener Projekte, die am "mangelnden Mut" der Verwaltung gescheitert seien. Und sie nennen auch Personen.