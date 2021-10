Zu einem Streit zwischen einem 55-jährigen Mann und einem 61-jährigen Gastwirt kam es am frühen Dienstagabend (5. Oktober 2021) in dessen Gaststätte in der Bamberger Innenstadt. Der Wirt wurde mehrfach beleidigt, woraufhin er den Gast der Gaststätte verwies. Da dieser jedoch nicht selbstständig ging, rief der Wirtschaftseigentümer die Polizei.

Der 55-Jährige ließ sich jedoch auch durch die Polizei nicht beruhigen und zeigte sich sehr aggressiv. Er musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden. In der Gewahrsamszelle konnte er sich dann beruhigen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet.