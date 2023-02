Feuerwehreinsatz im Landkreis Bamberg: Am Montagvormittag (6. Februar 2023) ist in einem Wohnhaus in Hirschaid ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz läuft nach Informationen der Polizei aktuell noch.

Die Kräfte wurden zu Löscharbeiten in die Alleestraße gerufen. Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen, eine Person musste jedoch mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden, wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt.

Wegen Feuer in Hirschaid: Kripo übernimmt Ermittlungen

Um eine konkrete Brandursache zu benennen, sei es aktuell aber noch zu früh, so das Präsidium weiter. Die Brandermittler der Kriminalpolizei seien für weitere Untersuchungen auf dem Weg nach Hirschaid. Auch die Einsatzkräfte der lokalen Polizei und Feuerwehr sind noch vor Ort. Erst vor wenigen Tagen hat sich ein Brand im Bamberger Stadtteil Wunderburg ereignet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.