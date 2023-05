Hirschaid: Familie vermisst ihren Kater - und erlebt "absolut herzlose Aktion"

Hirschaid: Familie vermisst Kater und bringt Plakate an

Unbekannte boykottieren Suche - "traurig und feige"

- Unheimliches Kalkül oder Zufall? Weitere Vorfälle belasten Katzenhalter

Die Anspannung ist schon groß genug, wenn man die eigene Katze vermisst. Nicole Limmer aus dem Hirschaider Gemeindeteil Röbersdorf litt währenddessen zusätzlich unter einer Aktion in ihrer Nachbarschaft, die sie "traurig und feige" nennt. Jemand habe ihre Plakate entfernt und das sei nicht die erste Handlung gegen Katzenhalter gewesen, berichtet sie inFranken.de.

Plakate von vermissten Katzen verschwinden in Hirschaider Gemeindeteil - Fälle häufen sich

"Anton kam bei uns auf die Welt, er ist für uns ein Familienmitglied." Normalerweise sei der zweijährige Kater immer in Rufweite. Doch am 30. April 2023 war etwas anders. "Wir wohnen direkt am Wald und kennen die Plätze, zu denen er geht. Wir suchten sie alle ab und fanden ihn nicht", schildert sie. "Das war für uns das erste Zeichen, dass etwas nicht stimmt und dann kam er 13 Tage lang einfach nicht mehr." Am vierten Tag habe Limmer den Kater bei Tasso als vermisst gemeldet und Plakate zum Ausdrucken erhalten.

Etwa 60 Stück habe sie gemeinsam mit Freunden in Röbersdorf an Laternenpfählen oder Bäumen geklebt. "Überall, wo viele Menschen zusammenkommen." Doch nicht alle Plakate blieben dort auch: "Die ersten waren schon über Nacht weg", spricht sie weiter. Und zwar im Wohngebiet an einem Feldweg, der nach Schlüsselau, einem Ortsteil von Frensdorf, führt. "Wir druckten sie daraufhin nochmal aus und meine Freundin hängte sie wieder hin." Über Nacht seien sie abermals verschwunden.

"Wir waren total entsetzt. Warum tut man sowas? Sie hat es ja an kein Privatgrundstück gehängt." Nicole Limmer ist dieser Vorfall inzwischen nicht neu. Eine Frau habe ihr während der Klebeaktion erzählt, vor vier Jahren habe sie ihren Kater 18 Tage lang vermisst. Sie wohne in besagtem Wohngebiet und man habe hier auch ihre Plakate zweimal hintereinander entfernt. Via Facebook habe eine weitere Betroffene Limmer angeschrieben.

"Hat ein komisches Gefühl hinterlassen": Familie erlebt unheimliche Begebenheiten - Haus-Vorbesitzer warnten

"Wenn es ein Problem gibt, sollen die Leute anrufen und sagen, woran sie sich stören." Die Geschichte von Familie Limmer ging letztlich gut aus: Anton erschien nach 13 Tagen wieder am Haus. Abgemagert, aber sauber, was sie spekulieren lässt, ob er sich eventuell drinnen aufgehalten habe. "Gibt es im Ort vielleicht wirklich jemanden, der Katzen hasst?", so ihre Mutmaßung. Bereits im Oktober 2022 sei eine weitere ihrer damalig sechs Katzen verschwunden.

Im Januar dann sei einer ihrer Kater mit einem blutenden Auge gekommen. Dieses habe der Arzt schließlich entfernen müssen. Das Unheimliche: "Wir haben unser Haus vor fünf Jahren gebraucht gekauft. Die Vorbesitzer sagten uns, wir sollen ein bisschen aufpassen mit unseren Katzen, weil ihre habe hier ein Auge verloren. Als unser Kater dann mit der Verletzung kam, hat das bei uns schon ein komisches Gefühl hinterlassen", so die Röbersdörferin.

Dennoch werde sie ihre Katzen weiterhin frei laufen lassen und mit der beklemmenden Situation in ihrer Nachbarschaft wohl oder übel leben müssen. Eine Meldung des Tierheims Bamberg ließ einem im März auf ähnliche Weise einen Schauer über den Rücken laufen. Die Tierschützer warnten eindringlich vor einem Kater-Sterben. Aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Bamberg findest du auf unserer Übersichtsseite.