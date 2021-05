Hier gibt es die leckersten Pizzen in Bamberg: Unsere Leser haben gewählt

inFranken.de wollte wissen: Wo gibt es die köstlichste Pizza in Bamberg?

Umfrage auf Facebook: Unsere Leser haben gewählt

Top 10-Ranking: Hier gibt es die besten Pizzen im "fränkischen Rom"

Kaum eine italienische Speise ist so beliebt wie die Pizza. Ob auf die Hand, beim Spaziergang durch die Altstadt oder daheim auf der Couch - die Pizza ist ein Allround-Talent, das sich bei fast jedem Menschen an großer Beliebtheit erfreut. Die Auswahlmöglichkeiten in Bamberg eine Pizza zu kaufen sind groß. Doch wo schmeckt sie besonders gut? Wir verraten, wo es laut unseren Facebook-Usern die beste Pizza gibt. Delizioso!

Top 10: Die beste Pizzeria in Bamberg - hier schmeckt der italienische Klassiker Pizza besonders gut

Durch die aktuelle Corona-Lage ist es derzeit nicht möglich, sich über einen Restaurant-Besuch vor Ort zu freuen. Dennoch bieten die folgenden Restaurants einen Abholservice an. Auch ein Lieferservice ist oftmals möglich, muss jedoch bei einer telefonischen Bestellung erfragt werden, insofern es nicht auf der Website vermerkt ist.

In Bamberg gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich den italienischen Klassiker zu bestellen. Auch Sonderwünsche werden von den Gastronomen in den meisten Fällen akzeptiert.

In unsere Umfrage sind die Meinungen bezüglich der besten Pizza Bambergs zum Teil weit auseinander gegangen. Während es einige bevorzugen, das würzig belegte Fladenbrot aus Hefeteig zu Hause selber zu backen, kommen hier die Favoriten unserer Leser-Umfrage auf Facebook.

Platz 10: Pizza Semi

Bei Pizza Semi sind Pizzen das Aushängeschild der Speisekarte. Neben den italienischen Klassikern stehen auch Nudelgerichte, Fischgerichte und Salate hoch im Kurs.

Kontakt:

Zollnerstrasse 20, 96052 Bamberg

Telefon: 095193739211

Internet: Pizza Semi

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag und Sonntag von 17 bis 22:45 Uhr

Platz 9: Ristorante Tivoli

In der Ristorante Tivoli gibt es feinste italienische Küche, mit exquisiten südländischen Köstlichkeiten. In drei verschiedenen Größen werden verschiedene Kreationen an Pizzen angeboten.

Kontakt:

Kleberstraße 14, 96047 Bamberg

Telefon: 0951 - 23 4 63

Internet: Ristorante Tivoli

Öffnungszeiten: täglich von 11:30 bis 23 Uhr

Platz 8: Piccola Roma

In einem der kleinsten Bamberger Feinschmeckerlokale stehen Pizzen besonders hoch im Kurs. Direkt in der Innenstadt gelegen finden Gäste hier auch weitere Speisen wie Fisch, Fleisch oder Salate auf der Speisekarte.

Kontakt:

Luitpoldstraße 46, 96052 Bamberg

Telefon: 0951 22762

Internet: Piccola Roma

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr; Samstag und Sonntag von 17 bis 22 Uhr

Platz 7: Kaiserdom Brauereigasthof und Hotel

Der Kaiserdom Brauereigasthof ist Bestandteil der alten Kaiserdom-Brauereigebäude in der Gaustadter Hauptstraße und wurde im Laufe der Zeit zum Hotel mit Tagungsräumen erweitert. Neben den frisch gezapften Seidla können sich Gäste auch hier an feinster italienischer Küche erfreuen.