Das Henrii Bamberg ist eines der beliebtesten Restaurants in Bamberg. Laut Internet-Ranking befindet sich das Lokal in den Top 10 der am häufigsten gesuchten Bamberger Gaststätten. Der dritte Platz nach dem Salino Bamberg und dem Cocoon Bamberg bei der Auswertung der Google-Anfragen, kann sich sehen lassen: Die Tagesbar wird besonders häufig in die Internet-Suchmaschine eingegeben.

Henrii Bamberg: Restaurant, Tagesbar & Vinothek - mitten in der Regnitz

Im Henrii Bamberg isst und trinkt man sozusagen mitten in der Regnitz. Sitzt man als Gast auf der Terrasse des Lokals, befindet man sich nämlich direkt im Wasser - an der Unteren Mühlbrücke. Einen schönen Ausblick auf die Bamberger Altstadt und das alte Rathaus gibt es obendrauf. Was viele vielleicht gar nicht wissen: Das Restaurant Henrii Bamberg ist preisgekrönt.

Im November 2020 gewann die Gaststätte den ersten Platz bei der Kabel-1-Show "Mein Lokal, Dein Lokal" und wurde dabei unter anderem von Sternekoch Christian Lohse bewertet.

Der Restaurantführer "Der große Guide" hat dem Henrii Bamberg im vergangenen Jahr außerdem zwei Hauben verliehen.

Henrii Bamberg Öffnungszeiten: An sechs Tagen die Woche mediterane Küche an der Unteren Mühlbrücke

Laut Website des Henrii Bamberg ist das Restaurant an sechs Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Am Montag legt das Lokal einen Ruhetag ein. Warme Küche bietet das Henrii Bamberg bis 22 Uhr an. Zu diesen Zeiten kannst du dieTagesbar besuchen:

Dienstag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Mittwoch 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Donnerstag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Freitag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Samstag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Sonntag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Eine Reservierung solltest du vor deinem Besuch auf jeden Fall vornehmen. Laut Google-Rezensionen ist das Restaurant Henrii Bamberg immer gut besucht. Am besten besuchst du das Lokal dafür auf der offiziellen Website. Hier kannst du online reservieren. Wir verraten dir, wie du das Henrii Bamberg am besten erreichst.

Mitten im Fluss: Hier findest du das Henrii in Bamberg

Das Henrii Bamberg liegt geradezu spektakulär mitten im Fluss - der Regnitz. Auf der Außenterrasse sitzt man sozusagen im Wasser, bleibt dabei aber angenehm trocken. Aber auch innen kommt das Restaurant Henrii Bamberg bei Gästen gut an: "Ästhetische Räumlichkeiten und traumhafte Kulisse", schreibt beispielsweise jemand in seiner Google-Bewertung. Hier findest du das Bamberger Restaurant:

Mit 4,4 Sternen bei Google können sich die Rezensionen des Restaurants sehen lassen. Die Gäste loben unter anderem auch den "angenehmen Service" und "das freundliche Personal". Wer sich selbst davon überzeugen möchte, ob die vielen positiven Bewertungen bei Google stimmen, der findet das Henrii Bamberg hier:

Henrii Bamberg

Untere Mühlbrücke 5

96047 Bamberg

Telefon: 0951 29993429

Website: www.henrii-bamberg.de

Speisekarte Henrii Bamberg: Von Grillspezialitäten bis Pasta - die Auswahl ist groß

Wer dem Henrii Bamberg einen Besuch abstattet, der hat sozusagen die Qual der Wahl, denn die Speisekarte ist vielfältig. Außerdem können Gäste sowohl mittags als auch abends von einer zusätzlichen Wochenkarte wählen.

Fleischliebhaber können Speisen vom Holzkohlegrill wählen, aber es gibt auch eine große Auswahl an Salaten, Pasta, Desserts oder besonderen Spezialitäten von den jeweiligen Wochenkarten. Wer einfach nur einen guten Wein oder einen erfrischenden Drink genießen möchte, wird ebenfalls fündig. Wirf doch einfach selbst einen Blick auf die Speisekarte und entscheide, ob das Henrii Bamberg für dich einen Besuch wert ist.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Bamberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.