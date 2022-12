Heiligenstadt: "Fröhliche Weihnacht überall" - Kreismusikschule lädt zu Konzert ein

Heiligenstadt vor 55 Minuten

Weihnachtszeit

"Fröhliche Weihnacht überall" - Kreismusikschule lädt zu Konzert ein

Die Kreismusikschule aus Heiligenstadt und Umgebung lädt am Mittwoch, 14. Dezember 2022, zu einem Weihnachtskonzert in die Christuskirche in Heiligenstadt ein.