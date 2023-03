Hallstadt : Kindertagesstätte von Schließung bedroht? - Sorgen aufgrund wilder Gerüchte

In Hallstadt kursiert aktuell das Gerücht, dass der Pfarrer-Rössert-Kindertagesstätte wohl die Schließung drohe. Demnach sollen dort binnen kürzester Zeit nämlich gleich mehrere Beschäftigte gekündigt haben. Viele Eltern machen sich aufgrund dieser Vermutungen jetzt natürlich Sorgen. InFranken.de hat deshalb beim Erzbistum Bamberg, dem Träger des Kindergartens, nachgehakt - und wollte wissen, was dran ist an diesen Gerüchten.

Droht Kindergarten in Hallstadt die Schließung? Erzbistum Bamberg bezieht Stellung

"Es ist wohl in der Tat so, dass in der betroffenen Kindertagesstätte zwei Leute gleichzeitig gekündigt haben", bestätigt ein Sprecher des Erzbistums gegenüber inFranken.de. "Das kommt aber nun mal vor", erklärt er. Eine der beiden Stellen sei bereits wieder nachbesetzt worden. "Die zusätzliche Belastung der anderen Stelle kann bislang ganz gut aus eigenen Reihen abgefedert werden", berichtet der Sprecher.

Der Kindergarten in Hallstadt bleibe wie gehabt geöffnet. "Von der Schließung war und ist keine Rede", teilt der Sprecher des Erzbistums Bamberg auf Nachfrage mit. "An den Gerüchten ist nichts dran", erklärt er gegenüber inFranken.de. "Da können alle beruhigt sein".