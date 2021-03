Wie die IG Metall berichtet, haben sich Betriebsrat und Arbeitgeber auf einen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt, der einen Abbau von mehr als 100 Beschäftigten vorsieht. "Die Arbeitgeberseite legte glaubhaft dar, dass weitere defizitäre Jahresabschlüsse unweigerlich einen Fortbestand des Unternehmens massiv gefährden", teilt die Gewerkschaft mit. Laut der Geschäftsführung des Maschinenbauers habe man deshalb reagieren müssen.

Nach Gewerkschaftsangaben kämpfte die Arbeitnehmerseite, vertreten durch Betriebsrat, IG Metall und Rechtsanwalt Stephan Sartoris, in den Verhandlungen "um jeden einzelnen Arbeitsplatz". Dazu Marcel Adelhardt, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Bamberg: "Es waren sicherlich keine einfachen Gespräche und Verhandlungen. Und auch das Ergebnis des Personalabbaus ist natürlich für die Betroffenen, gerade in der aktuell ohnehin schwierigen Zeit, zunächst einmal ein Schlag ins Gesicht. Aber - und so ehrlich muss man an dieser Stelle sein - ein ,Weiter-so' wie in den Jahren zuvor hätte das Unternehmen nicht überlebt."

IG Metall fordert von Firmenleitung "nachhaltige Zukunftskonzepte"

Mit dem verabschiedeten Interessenausgleich und Sozialplan habe man von Arbeitnehmerseite das unter den vorhandenen Umständen Bestmögliche erreicht, so Adelhardt. "Wir erwarten nun von den Entscheidungsträgern, dass nachhaltige

Zukunftskonzepte Maschinenbau Leicht in ein ruhiges Fahrwasser und in eine sichere Zukunft führen. Die Belegschaft hat hierzu einen sehr großen Beitrag geleistet.“

Im unterfränkischen Eltmann wird unterdessen das örtliche Schaeffler-Werk nach über 80 Jahren komplett geschlossen. In der Folge fallen am Standort mehr als 500 Arbeitsplätze weg - diese sollen verlagert werden.