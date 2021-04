"Mr. Wok" aus Hallstadt feiert Comeback am Ertl-Zentrum

"Mr. Wok" aus Hallstadt ist zurück: Am Ertl-Zentrum feiert der asiatische Imbiss nach über dreieinhalb Jahren nun seine Wiedereröffnung. "Wir sind überglücklich", erzählt Nhung Nguyen. Zur Eröffnung am Montag (26. April 2021) sei alles gut gelaufen, "sogar besser als gedacht - die Kunden haben uns nicht vergessen." Das sei ein großer Trost: "Gestern hatten wir Kunden, die haben seitdem wir zugemacht haben nicht mehr asiatisch gegessen. Die haben auf uns gewartet", erzählt Nguyen.

Zuvor befand sich der Imbiss auf dem Parkplatz gegenüber des Ertl-Zentrums, dort, wo jetzt Rewe und Decathlon stehen. Damals war die asiatische Küche noch in einer Art Container untergebracht. Mit dem neuen Standort direkt vor dem Parkhaus des Ertl-Zentrums in der Emil-Kemmer-Str. 15 gibt es jetzt auch ein neues, modernes Gebäude, in dem die "asiatischen Spezialitäten" zubereitet werden. Sitzmöglichkeiten seien drinnen und draußen vorhanden - sofern die Corona-Situation das zuließe.

Am neuen Standort am Ertl-Zentrum in Hallstadt kann man seit Montag (26. April 2021) wieder asiatische Gerichte abholen. "Frische, gesunde asiatische Spezialitäten", beschreibt Ngyuen die Speisekarte. Es gebe Nudeln, Reis, Gemüse und verschiedene Fleischgerichte in allen Variationen, "außerdem ein paar Spezialgerichte, die man woanders nicht so vorfindet. Zum Beispiel das Drachenfeuer", erklärt sie. "Drachenfeuer" sei ein besonders beliebtes, eigenes Gericht, "in Richtung süß-sauer, aber trotzdem scharf."

Geöffnet hat der Imbiss montags bis samstags immer zwischen 11 Uhr und 19 Uhr. Lieferungen gebe es im Moment nicht. "Wir müssen erstmal sehen, wie es läuft" - in ferner Zukunft werde man vielleicht einmal über einen Lieferservice nachdenken. Bis dahin kann man das asiatische Essen von "Mr. Wok" jedoch jederzeit am Ertl-Zentrum in Hallstadt selbst abholen.