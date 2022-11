Wie steht es um die Filiale der Familienmetzgerei Häfner in Gundelsheim (Landkreis Bamberg)? Zum 25. Juni 2022 schloss der Bamberger Standort in der Keßlerstraße, doch die Filialleiterin Ingrid Markert kündigte gegenüber inFranken.de damals eine baldige Neueröffnung in der Hauptstraße 4 in Gundelsheim an.

Umso überraschender nun eine Zeitungsanzeige über die neu zu verpachtende Filiale ab dem 1. Januar 2023. Wie steht es um die Metzgerei Häfner?

Gundelsheim verliert Metzgerei-Filiale - an Personalmangel liegt es laut Geschäftsführer nicht

Tatsächlich werde der letzte Öffnungstag am Samstag (12. November 2022) stattfinden, bestätigt Geschäftsführer Peter Häfner. Zu den Gründen der Metzgerei-Schließung möchte er sich nicht äußern. An Personalmangel liege es nicht, hält er gleichwohl fest. Schon im Sommer berichtete Ingrid Markert über die aus ihrer Sicht zufriedenstellende Besetzung.

Das Team aus Gundelsheim werde nun auf die übrigen Filialen verteilt, erklärt Häfner im Gespräch mit inFranken.de. Diese blieben weiterhin geöffnet. Die Metzgerei Häfner ist nach wie vor an folgenden Adressen zu finden: