Am Freitag (03. September 2021) ist die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt gegen 21.10 Uhr darüber informiert worden, dass eine größere Menschengruppe einen Bekleidungscontainer in der Pödeldorfer Straße ausräumt. Im Rahmen der Fahndung konnten tatsächlich vier Personen angetroffen werden, die Kleidung dabei hatten. Sie müssen mit einer Anzeige rechnen.

Weniger Glück hatte ein 25 Jahre alter Mann, welcher versuchte in der Neuerbstraße in einen Bekleidungscontainer einzubrechen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Samstag (04. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Bei dem Versuch hierbei blieb er im Zugangsschacht hängen und konnte nur durch Hilfe von außen befreit werden. Anschließend musste der junge Mann ins Klinikum Bamberg gebracht werden, da er sich bei seinem Einbruchversuch den Arm brach.

Vorschaubild: © bernswaelz/pixabay.com