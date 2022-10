"Pizzeria La Brindisina bei Tonino" : Familienbetrieb verlässt Laimbachtalhalle in Gerach

Marco Brina, Betreiber der "Pizzeria La Brindisina bei Tonino" verlässt nach jahrelanger Pacht die Laimbachtalhalle in Gerach im Landkreis Bamberg. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt der Gastronom die Hintergründe seiner Entscheidung und verrät seine künftigen Pläne.

Gerach: "Pizzeria La Brindisina bei Tonino" zieht um - und wird zum Imbiss mit Lieferservice

Sieben Jahre lang gab es die "Pizzeria La Brindisina bei Tonino" in der Laimbachtalhalle in Gerach - nun hat sie geschlossen. Betreiber Marco Brina zieht nach Reckendorf - und will dort statt einer Pizzeria einen Imbiss beziehungsweise Lieferservice eröffnen. "Unseren Familienbetrieb gibt es schon seit 30 Jahren. Bevor wir nach Gerach kamen, waren wir bereits in Reckendorf und haben dort unter anderem einen Pizza-Lieferservice/Imbiss geführt", berichtet Brina.

Aufgrund von "vielen Schicksalsschlägen" entschied sich Brina nun, diesen Schritt zu gehen: "Mein Vater Tonino ist gestorben, mein Bruder ist gestorben, meine Schwester ist nach Italien gezogen und meine Mutter jetzt in Rente gegangen. Ich bin allein."

In Reckendorf möchte er "wieder zurück zur Wurzel". Damals habe die Familie ihren Betrieb nach Gerach verlegt, da sie ein Problem mit ihren Nachbarn und damit verbundener Geruchsbelästigung gehabt hätte.

Neuer Imbiss und Lieferservice in Reckendorf: Pizzabäcker feiert bald Eröffnung

Der neue Imbiss/Pizza-Lieferservice in Reckendorf soll voraussichtlich am 1. November 2022 in der alten "Kupferkanne" (Hauptstraße 43) Eröffnung feiern. Den Namen "Imbiss/Pizza-Service bei Tonino" wolle Brina allerdings weiterführen, so hieß der ehemalige Lieferservice, den seine Familie vor dem Umzug nach Gerach betrieben hatte.

Da es momentan allerdings "Lieferschwierigkeiten mit der Elektronik" gebe, stehe der Termin noch nicht hundertprozentig fest, so Brina. Der Umzug von Gerach sei jedoch schon in vollem Gange.