Lokal in Bamberg muss vorerst schließen - Gäste übergießen Polizisten aus Protest mit Getränken: In der Nacht von Samstag (3. Oktober 2020) auf Sonntag musste die Polizei ein Lokal in Bamberg schließen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg Stadt in ihrer Pressemeldung.

Gegen Mitternacht mussten mehrere Streifenwagen der Bamberger Polizei massive Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz ahnden, heißt es darin. Der Betreiber einer Gaststätte am Steinweg verfügte über keinerlei Hygienekonzept und bewirtete auf engstem Raum über 60 Gäste, von denen keiner eine Maske trug.

Bamberg: Lokal muss für Wochenende schließen - Gäste beleidigen Polizisten und begießen sie mit Getränken

Das Lokal wurde über das Wochenende geschlossen. Der Wirt hat sich bezüglich der Vorgaben mit dem Ordnungsamt der Stadt Bamberg in Verbindung zu setzen. Bei dem Einsatz wurden die Beamten von den Gästen beleidigt und mit Getränken übergossen.

Bei der Festnahme eines Täters kam es zu tätlichen Angriffen gegen die Beamten. Der Betroffene leistete bis zu seiner Inhaftierung erheblichen Widerstand. Als er drohte, sich selbst zu erwürgen und anfing, sich in den Arm zu beißen, wurde er in die Nervenklinik eingewiesen.