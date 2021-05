"Unser Freibad Hallstadt startet am Donnerstag, 3. Juni, in die Badesaison 2021", teilt die Stadt Hallstadt mit. Aktuell laufen demnach im Freibad an der Michelinstraße die letzten Vorbereitungen. Statt Vor- und Nachmittagstermin gibt es nur noch Tagestickets zum gleichen günstigen Preis – Erwachsene 3 Euro und Kinder (6 bis 18 Jahre) 1,50 Euro. "Unser Bad ist von 9 bis 20 Uhr durchgängig geöffnet. Parallel beobachten wir den Inzidenzwert im Landkreis ganz genau, um die Vorgaben der Regierung umzusetzen."

Diese schreiben vor: Alle Badbesucher müssen sich vorab ein Ticket online buchen. Für alle, die keinen Zugang zu einem PC haben, hilft als Serviceleistung wieder unsere Kämmerei im Rathaus bei der Buchung vorab. Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin unter 0951 750-0. Neu: Dank einer Zusatzfunktion wird die Onlinebuchung dieses Jahr auch an der Freibadkasse möglich sein.

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist zusätzlich das Vorlegen eines negativen Corona-Test – analog Nachweis vollständig geimpft oder genesen – nötig. Sie können sich hierfür beispielsweise an unserer PoC-Schnellteststation auf dem alten Feuerwehrgelände testen lassen. Bitte regiestieren Sie sich vorab unter schnelltest-hallstadt.de.

Im Freibad selbst, gelten die bekannten Schutz- und Hygieneregeln – Abstand, Handhygiene, Masken. Letztere müssen in den Becken, auf dem Weg dorthin und auf dem eigenen Liegeplatz nicht getragen werden.

Bitte beachten Sie auch die Corona-FAQs auf unserer Website unter hallstadt.de.